Kolombiya’da gündem Falcao - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
06 Mart 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Kolombiya’da gündem Falcao

’da gündem Falcao

Kolombiya’da gündem Falcao

’un, performansını yükselten Falcao’yu yeniden milli takıma çağırma müjdesi vermesi ’da tartışma programlarının birinci gündem maddesi oldu.

'un, performansını yükselten Falcao'yu yeniden milli takıma çağırma müjdesi vermesi 'da tartışma programlarının birinci gündem maddesi oldu. Şu an için Kolombiya'nın birinci santrforu Duvan Zapata. Yedeğinde ise Luis Muriel, Morelos, Borre ve Roger Martinez var. Buna rağmen yorumcular, 2022 elemeleri için Falcao'nun mutlaka milli takımda olması gerektiğini dile getiriyor
  1. 6.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kolombiya’da gündem Falcao haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN