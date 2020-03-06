Murillo’yu ezdi geçti
Galatasaray, Luyindama sakatlanınca devre arasında Murillo’yu istemişti. Ancak eşinin baskısıyla La Liga’nın yolunu tuttu. Terim stoperde ön libero Donk’u tercih ederken Galatasaray, ikinci yarının başlamasıyla 8’de 8 yaptı ve sadece 3 gol yedi.
Galatasaray, Luyindama sakatlanınca devre arasında Murillo'yu istemişti. Ancak eşinin baskısıyla La Liga'nın yolunu tuttu. Terim stoperde ön libero Donk'u tercih ederken Galatasaray, ikinci yarının başlamasıyla 8'de 8 yaptı ve sadece 3 gol yedi. Murillo'nun formasını giydiği Celta ise 7 maçta sadece 2 kez kazandı. 5 de gol yed
DONK BABA!
Galatasaray'da tam anlamıyla Ryan Donk fırtınası yaşanıyor... Hollandalı oyuncu, defanstaki başarılı performansının yanı sıra hücumda da parlıyor. Fenerbahçe derbisinde golünü atan başarılı futbolcu, Gençlerbirliği maçında da 1 gol ve 1 asistle oynadı. Oldukça güzel Türkçe konuşan ve yerli isimlerle de çok iyi anlaşan Donk'a Galatasaray'da herkes "baba
- 6.3.2020
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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