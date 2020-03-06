Murillo’yu ezdi geçti

Galatasaray, Luyindama sakatlanınca devre arasında Murillo'yu istemişti. Ancak eşinin baskısıyla La Liga'nın yolunu tuttu. Terim stoperde ön libero Donk'u tercih ederken Galatasaray, ikinci yarının başlamasıyla 8'de 8 yaptı ve sadece 3 gol yedi. Murillo'nun formasını giydiği Celta ise 7 maçta sadece 2 kez kazandı. 5 de gol yed

DONK BABA!

Galatasaray'da tam anlamıyla Ryan Donk fırtınası yaşanıyor... Hollandalı oyuncu, defanstaki başarılı performansının yanı sıra hücumda da parlıyor. Fenerbahçe derbisinde golünü atan başarılı futbolcu, Gençlerbirliği maçında da 1 gol ve 1 asistle oynadı. Oldukça güzel Türkçe konuşan ve yerli isimlerle de çok iyi anlaşan Donk'a Galatasaray'da herkes "baba