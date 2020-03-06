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06 Mart 2020, Cuma
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’yu ezdi geçti

Murillo’yu ezdi geçti

, Luyindama sakatlanınca devre arasında ’yu istemişti. Ancak eşinin baskısıyla ’nın yolunu tuttu. Terim stoperde ön libero Donk’u tercih ederken Galatasaray, ikinci yarının başlamasıyla 8’de 8 yaptı ve sadece 3 gol yedi.

, Luyindama sakatlanınca devre arasında 'yu istemişti. Ancak eşinin baskısıyla 'nın yolunu tuttu. Terim stoperde ön libero Donk'u tercih ederken Galatasaray, ikinci yarının başlamasıyla 8'de 8 yaptı ve sadece 3 gol yedi. Murillo'nun formasını giydiği Celta ise 7 maçta sadece 2 kez kazandı. 5 de gol yed

DONK BABA!
Galatasaray'da tam anlamıyla fırtınası yaşanıyor... Hollandalı oyuncu, defanstaki başarılı performansının yanı sıra hücumda da parlıyor. derbisinde golünü atan başarılı futbolcu, maçında da 1 gol ve 1 asistle oynadı. Oldukça güzel Türkçe konuşan ve yerli isimlerle de çok iyi anlaşan Donk'a Galatasaray'da herkes "baba

  1. 6.3.2020
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