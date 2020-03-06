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06 Mart 2020, Cuma
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Aslantepe yenileniyor

Aslantepe yenileniyor

Alı Stadyumu’nda koltuk yenileme çalışmaları başladı.

Alı Stadyumu'nda koltuk yenileme çalışmaları başladı. Yeni koltuklarda üretici firma tarafından 10 yıl solmazlık ve 25 yıl paslanmazlık garantisi verildi. 15 Mart'a kadar Batı Bölümü VIP koltuklarının, 3 Nisan'a kadar ise Doğu Bölümü VIP koltuklarının değişilmesi bekleniyor.
  1. 6.3.2020
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