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06 Mart 2020, Cuma
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Kim kadro dışı kalacak

Kim kadro dışı kalacak

Lemına’nın iyileşmesi ve ’nın da cezasını tamamlaması ile ’da tüm lejyonerler karşısında görev alabilecek düzeye geldi.

Lemına'nın iyileşmesi ve 'nın da cezasını tamamlaması ile 'da tüm lejyonerler karşısında görev alabilecek düzeye geldi. Kadrosunda 14 yabancısı bulunan sarı-kırmızılı ekipte - spor maçında kimin tribüne çıkacağı merak edilmeye başladı. Terim'in, zorlu deplasmanda Sekidika ile Linnes'i kadroya almayı düşünmediği öğrenildi.
  1. 6.3.2020
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