Mert Hakan Yandaş: Sivasspor'a ihanet etmem - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
08 Mart 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Sivasspor Mert Hakan Yandaş net konuştu! Galatasaray'a transfer...

Yandaş: 'a ihanet etmem

Mert Hakan Yandaş: Sivasspor'a ihanet etmem

'un orta sahadaki dinamosu Yandaş, maçının ardından flaş açıklamalar yaptı. Sarı-kırmızılı takımın performansını öven Mert Hakan, "Galatasaray . Bizi zorladılar. Ancak yine de kaybetmedik, mutluyuz" dedi. Sivassporlu futbolcu, Galatasaray'a transfer olacağı şeklindeki iddialara da, "Ben bugün elimden geleni yaptım. Belki yine dedikodular olacak. Ben Sivasspor armasını taşıdığım sürece bu takıma ihanet etmeyeceğim" ifadesini kullandı.

'in 25. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta ile 2-2 berabere kaldı. Sivasspor'un orta sahadaki önemli ismi Yandaş, karşılaşmanın ardından flaş açıklamalarda bulundu.

Galatasaray gibi bir takıma karşı kaybetmedikleri için mutlu olduğunu belirten Mert Hakan şu ifadeleri kullandı:

"BİZ YAKIŞMAYAN GOLLER YEDİK"
Maça inanılmaz başladık. Biz bile böylesini beklemiyorduk. Son haftaların aksine oldu. Gol attık ve bize yakışmayan goller yedik.

Galatasaray topa sahip oldu. Devre arasında iyi başlamak ve tempo yapmak istedik. İçeride kaybetmemek istiyorduk. Bu sezonki hedeflerimizden biri bu. Biz takım olarak iyi niyetle mücadele ediyoruz. Takımda santrforun 11 golü var, herkesin başarısı var.

Savunma oyuncularımıza bugün çok iş düştü. Galatasaray . Bizi zorladılar. Ancak yine de kaybetmedik, mutluyuz.

"SİVASSPOR'A İHANET ETMEM"
Spor'a da açıklamalarda bulunan başarılı futbolcu, Galatasaray'a transfer olacağı şeklindeki iddialarla ilgili de şunları söyledi:

Üzücü şeyler. Biz profesyonel insanlarız, hayatta bu var. Ben Sivasspor'un armasını taşıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Takımımı yalnız bırakmak bana yakışır mı? 'deki kimse bunu yapmaz.

Biz iyi niyetli insanlardan oluşan bir ülkeyiz. İnsanları karalamak bu kadar kolay olmamalı. Ben bugün elimden geleni yaptım. Belki yine dedikodular olacak. Ben Sivasspor armasını taşıdığım sürece bu takıma ihanet etmeyeceğim. Elimden geleni yapmaya çalıştım.

  1. 08.03.2020
  2. Güncelleme: 08.03.2020 22:39
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mert Hakan Yandaş: Sivasspor'a ihanet etmem haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN