Mert Hakan Yandaş: Sivasspor'a ihanet etmem

Süper Lig'in 25. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Sivasspor ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı. Sivasspor'un orta sahadaki önemli ismi Mert Hakan Yandaş, karşılaşmanın ardından flaş açıklamalarda bulundu.

Galatasaray gibi bir takıma karşı kaybetmedikleri için mutlu olduğunu belirten Mert Hakan şu ifadeleri kullandı:

"BİZ YAKIŞMAYAN GOLLER YEDİK"

Maça inanılmaz başladık. Biz bile böylesini beklemiyorduk. Son haftaların aksine oldu. Gol attık ve bize yakışmayan goller yedik.

Galatasaray topa sahip oldu. Devre arasında iyi başlamak ve tempo yapmak istedik. İçeride kaybetmemek istiyorduk. Bu sezonki hedeflerimizden biri bu. Biz takım olarak iyi niyetle mücadele ediyoruz. Takımda santrforun 11 golü var, herkesin başarısı var.

Savunma oyuncularımıza bugün çok iş düştü. Galatasaray pas oyununu inanılmaz oynadı. Bizi zorladılar. Ancak yine de kaybetmedik, mutluyuz.

"SİVASSPOR'A İHANET ETMEM"

TRT Spor'a da açıklamalarda bulunan başarılı futbolcu, Galatasaray'a transfer olacağı şeklindeki iddialarla ilgili de şunları söyledi:

Üzücü şeyler. Biz profesyonel insanlarız, hayatta bu var. Ben Sivasspor'un armasını taşıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Takımımı yalnız bırakmak bana yakışır mı? Türkiye'deki kimse bunu yapmaz.

Biz iyi niyetli insanlardan oluşan bir ülkeyiz. İnsanları karalamak bu kadar kolay olmamalı. Ben bugün elimden geleni yaptım. Belki yine dedikodular olacak. Ben Sivasspor armasını taşıdığım sürece bu takıma ihanet etmeyeceğim. Elimden geleni yapmaya çalıştım.