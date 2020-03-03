Zirve aşkına - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
03 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Sivasspor Zirve aşkına

Zirve aşkına

Zirve aşkına

G.Saray maçında tribünleri dolu isteyen Başkanı , “Taraftarların desteği ile şampiyonluk yolunda çok büyük avantaj sağlayabiliriz” dedi.

Başkentte 3-0'lık Ankaragücü galibiyetiyle şampiyonluk yarışına kayıpsız olarak devam eden , sahasında oynayacağı maçı için taraftarlarına güveniyor. Zirve yolunda adeta final gibi bir maça çıkacak olan Yiğidolar'da Başkan kritik maçla ilgili olarak, 'de şehit olan kahraman askerlerimizin ardından Galatasaray karşılaşmasıyla birlikte, tribünlerde birlik-beraberlik mesajı vereceklerini vurguladı. Menemen

ORDUMUZ İÇİN
Galatasaray maçını, "Birlik ve beraberliğimizi göstermek açısından da önemli bir maç" olarak nitelendiren Başkan Otyakmaz, "Bu olayların ardından iç sahadaki ilk maçımız. ve devletimizin yanında olduğumuzu gösterelim, hem de takımımıza destek verelim. Taraftarlarımızın desteği ile şampiyonluk yolunda çok büyük avantaj sağlayabiliriz. Onları stadyuma bekliyoruz" diye konuştu

İdlib'deki hain saldırı sonrasında futbol konuşmanın zorluğuna dikkat çeken Mecnun Otyakmaz, "Ordumuz gereğini yapıyor. Askerimizin kanları yerde kalmıyor. İnşallah bundan sonra her şey daha iyi olur" dedi.

  1. 3.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Zirve aşkına haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN