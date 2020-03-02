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02 Mart 2020, Pazartesi
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Yiğido takipte

10 kişi kalan Ankaagücü önünde ikinci yarıda coşan ; Hakan, ve Yatabare’yle sonuca gitti. G.Saray maçı öncesi moral kazandı.

Geçen hafta Alanya galibiyetiyle kara bulutları dağıtan , A.Gücü deplasmanında da kazanıp şampiyonluk yarışını sürdürdü. Maça hızlı başlayan Yiğidolar, ilk yarıda ve , A.Gücü ise Saba'yla gole yaklaştı ancak değerlendiremedi. Başkent ekibinde Stanojevic 36'da çift sarıdan kırmızıyla takımını 10 kişi bıraktı.

5 DAKİKADA, 2 GOL
İkinci yarıda kırmızı-beyazlılar, aradığı golü 69'da kaptan Hakan'la buldu ve tecrübeli orta saha, ağları havalandırıp takımını öne geçirdi. 74'te kazanılan penaltıyı kullanan Mert Hakan, kaleciden dönen vuruşunu tamamladı ve farkı ikiye taşıdı. Son sözü 90+1'de Yatabare söyledi: 0-3. , gelecek hafta zirve yarışındaki rakibi G.Saray'ı ağırlayacak.

ŞEHİTLER ANILDI
'de şehit düşen kahraman askerlerimizin anısına maç öncesi bir dakikalık saygı duruşu yapılırken, hakemler ve futbolcular sa haya "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankartla çıktı. Şehitlerin isimleri anons edilirken, taraftarlar "burada" diye karşılık verdi.

"BU DURUMDA OYNAMAK ÇOK ZOR"
Sivas'ta Fatih Aksoy, şehitlerimizin ardından yaptıkları işin zorluğuna dikkat çekti. Aksoy, "Mahallemizde biri öldüğü zaman 1 hafta televizyonu açmayan ülkenin çocuklarıyız biz. Bu durumda oynamak çok zor" diye konuştu.

A.GÜCÜ KURTARACAK
A.Gücü hocası , camiaya umut dağıttı. Akçay, "Asla vazgeçmeyeceğiz. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Sonuçta kurtaracağız diye düşünüyorum" dedi.

ÇALIMBAY'DAN G.SARAY'A GÖZDAĞI
, rakiplerinin 10 kişi kalmasını iyi değerlendirdiklerini belirtip, gelecek haftaki rakipleri G.Saray'a gözdağı verdi. Çalımbay, "G.Saray maçını, taraftarımızın önünde mutlaka iyi bitireceğiz" diye konuştu.

  1. 2.3.2020
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