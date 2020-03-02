Yiğido takipte

Geçen hafta Alanya galibiyetiyle kara bulutları dağıtan Sivasspor, A.Gücü deplasmanında da kazanıp şampiyonluk yarışını sürdürdü. Maça hızlı başlayan Yiğidolar, ilk yarıda Mert Hakan ve Fernando, A.Gücü ise Saba'yla gole yaklaştı ancak değerlendiremedi. Başkent ekibinde Stanojevic 36'da çift sarıdan kırmızıyla takımını 10 kişi bıraktı.

5 DAKİKADA, 2 GOL

İkinci yarıda kırmızı-beyazlılar, aradığı golü 69'da kaptan Hakan'la buldu ve tecrübeli orta saha, ağları havalandırıp takımını öne geçirdi. 74'te kazanılan penaltıyı kullanan Mert Hakan, kaleciden dönen vuruşunu tamamladı ve farkı ikiye taşıdı. Son sözü 90+1'de Yatabare söyledi: 0-3. Sivas, gelecek hafta zirve yarışındaki rakibi G.Saray'ı ağırlayacak.

ŞEHİTLER ANILDI

İdlib'de şehit düşen kahraman askerlerimizin anısına maç öncesi bir dakikalık saygı duruşu yapılırken, hakemler ve futbolcular sa haya "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankartla çıktı. Şehitlerin isimleri anons edilirken, taraftarlar "burada" diye karşılık verdi.

"BU DURUMDA OYNAMAK ÇOK ZOR"

Sivas'ta Fatih Aksoy, şehitlerimizin ardından yaptıkları işin zorluğuna dikkat çekti. Aksoy, "Mahallemizde biri öldüğü zaman 1 hafta televizyonu açmayan ülkenin çocuklarıyız biz. Bu durumda oynamak çok zor" diye konuştu.

A.GÜCÜ KURTARACAK

A.Gücü hocası Mustafa Reşit Akçay, camiaya umut dağıttı. Akçay, "Asla vazgeçmeyeceğiz. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Sonuçta kurtaracağız diye düşünüyorum" dedi.

ÇALIMBAY'DAN G.SARAY'A GÖZDAĞI

Rıza Çalımbay, rakiplerinin 10 kişi kalmasını iyi değerlendirdiklerini belirtip, gelecek haftaki rakipleri G.Saray'a gözdağı verdi. Çalımbay, "G.Saray maçını, taraftarımızın önünde mutlaka iyi bitireceğiz" diye konuştu.