Rıza Çalımbay: İkinci yarıda avantajımızı çok iyi kullandık
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ankaragücü maçının ikinci yarısında rakibin 10 kişi kalmasını çok iyi değerlendirdiklerini söyledi. Deneyimli teknik adam, "Rakip 10 kişi kalınca büyük bir avantaj yakaladık. Oyun disiplinini çok iyi bir şekilde tutmamız gerekiyordu, ikinci yarıda onu yaptık, avantajımızı çok iyi kullandık" diye konuştu.
Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 3-0 yenen Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, zorlu bir maçta 3 puan aldıklarını söyledi.
Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Ankara'ya gelmeden önce kendilerini zor bir deplasmanın beklediğini futbolcularına anlattığını belirtti.
"İYİ BİR GALİBİYET ALDIK"
Karşılaşmanın ilk yarısında iyi oynadıklarını ancak istediklerini sahaya tamamen yansıtamadıklarını dile getiren Çalımbay, "Rakip 10 kişi kalınca büyük bir avantaj yakaladık. Oyun disiplinini çok iyi bir şekilde tutmamız gerekiyordu, ikinci yarıda onu yaptık. Daha basit, daha çabuk oynadık ve çok güzel pozisyonlar yakaladık. İyi bir galibiyet aldık. Önümüzde 10 maç daha var, önemli olan o maçları iyi şekilde bitirebilmek. Bundan sonraki maçlar telafisi olmayan maçlar. Şimdi tek hedefimiz Galatasaray maçı." diye konuştu.
"KOLAY BİR DEPLASMAN DEĞİLDİ"
Çalımbay, takım hakkında ileriye dönük bir endişesi olup olmadığı yönündeki soruya, "Benim hiçbir zaman endişem olmadı. Zaten biz öyle çok büyük paralara kurulan bir takım değiliz. Mütevazı bir takımız, gücümüzü de çok iyi biliyoruz. İlk yarıda oynadığımız oyun istediğimiz gibi değildi ama rakip takıma da pozisyon vermedik. İkinci yarıda da avantajımızı çok iyi şekilde kullandık. Bu deplasman kolay bir deplasman değildi. Ben takımımdan çok memnunum. Sezon başından bu yana gerçekten mükemmel işler yaptılar." yanıtını verdi.
"G.SARAY MAÇINI İYİ BİR ŞEKİLDE BİTİRECEĞİZ"
Ligde gelecek hafta oynayacakları Galatasaray maçı hakkındaki görüşleri de sorulan Çalımbay, "Futbolcu arkadaşlarıma bu maçın, Galatasaray maçından daha zor olacağını söyledim. Galatasaray maçı üç ihtimalli bir maç. Bizim için artık her maç final maçı gibi. Galatasaray maçını sahamızda, taraftarımızın önünde mutlaka iyi bir şekilde bitireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
- 01.03.2020
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