Ankaragücü 0-3 Sivasspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de 24. hafta maçında Ankaragücü ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 3-0'lık skorla konuk ekip Demir Grup Sivasspor oldu.

Demir Grup Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Hakan Arslan, 74. dakikada Mert Hakan Yandaş ve 90+1. dakikada Mustapha Yatabare kaydetti.

Ankaragücü'nde Milos Stanojevic 31 ve 36. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından oyun dışında kaldı. Konrad Michalak sakatlandığı için 41. dakikada yerini Ricardo Faty'ye bıraktı.

Bu galibiyetin ardından Demir Grup Sivasspor puanını 48'e yükseltti. Ankaragücü 20 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

Süper Lig'in 24. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 yendi.

57. dakikada Lukasik'in uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Orgill, topu Lobjanidze ile buluşturdu. Gürcü futbolcunun ceza sahasından çektiği şutta meşin yuvarlak direğin hemen yanından dışarı gitti.

69. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın sağ taraftan kullandığı köşe atışında, Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda kaleci Friedrich soluna gelen topa iyi uzandı. Pozisyonun devamında Caner Osmanpaşa'nın içeriye çevirdiği topu Hakan Arslan, kale önünde filelerle buluşturdu: 0-1

72. dakikada hakem Ümit Öztürk, Kulusic'in müdahalesi sonrası Mert Hakan Yandaş'ın yerde kaldığı pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. 74'üncü dakikada Mert Hakan Yandaş'ın kullandığı penaltıda top, kaleciden döndü. Pozisyonu takip eden Mert Hakan Yandaş, kaleciden seken topu ağlara gönderdi: 0-2

89. dakikada Faty'nin pasında ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan İlhan Parlak'ın şutunda Samassa gole izin vermedi.

90+1. dakikada Fernando'nun vuruşunda direkten dönen topu tamamlayan Yatabare, farkı 3'e çıkaran golü attı: 0-3

Karşılaşma, Demir Grup Sivasspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Demir Grup Sivassporlu futbolcular, attıkları gollerin ardından asker selamı vererek, İdlib'de şehit düşen Mehmetçiği andı.

Ankaragücü oyuncuları ısınmaya Türk bayraklı formalar ile çıktı. ???????? pic.twitter.com/xZxhi6Fnkb — Fotomaç (@fotomac) March 1, 2020