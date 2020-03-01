Ankaragücü 0-3 Sivasspor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü sahasında ligin güçlü ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Yiğidolar rakibini 3-0 mağlup ederek puanını 48'e yükseltti.
Süper Lig'de 24. hafta maçında Ankaragücü ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 3-0'lık skorla konuk ekip Demir Grup Sivasspor oldu.
Demir Grup Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Hakan Arslan, 74. dakikada Mert Hakan Yandaş ve 90+1. dakikada Mustapha Yatabare kaydetti.
Ankaragücü'nde Milos Stanojevic 31 ve 36. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından oyun dışında kaldı. Konrad Michalak sakatlandığı için 41. dakikada yerini Ricardo Faty'ye bıraktı.
Bu galibiyetin ardından Demir Grup Sivasspor puanını 48'e yükseltti. Ankaragücü 20 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR:
Süper Lig'in 24. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 yendi.
57. dakikada Lukasik'in uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Orgill, topu Lobjanidze ile buluşturdu. Gürcü futbolcunun ceza sahasından çektiği şutta meşin yuvarlak direğin hemen yanından dışarı gitti.
69. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın sağ taraftan kullandığı köşe atışında, Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda kaleci Friedrich soluna gelen topa iyi uzandı. Pozisyonun devamında Caner Osmanpaşa'nın içeriye çevirdiği topu Hakan Arslan, kale önünde filelerle buluşturdu: 0-1
72. dakikada hakem Ümit Öztürk, Kulusic'in müdahalesi sonrası Mert Hakan Yandaş'ın yerde kaldığı pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. 74'üncü dakikada Mert Hakan Yandaş'ın kullandığı penaltıda top, kaleciden döndü. Pozisyonu takip eden Mert Hakan Yandaş, kaleciden seken topu ağlara gönderdi: 0-2
89. dakikada Faty'nin pasında ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan İlhan Parlak'ın şutunda Samassa gole izin vermedi.
90+1. dakikada Fernando'nun vuruşunda direkten dönen topu tamamlayan Yatabare, farkı 3'e çıkaran golü attı: 0-3
Karşılaşma, Demir Grup Sivasspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Demir Grup Sivassporlu futbolcular, attıkları gollerin ardından asker selamı vererek, İdlib'de şehit düşen Mehmetçiği andı.
Ankaragücü oyuncuları ısınmaya Türk bayraklı formalar ile çıktı. ???????? pic.twitter.com/xZxhi6Fnkb— Fotomaç (@fotomac) March 1, 2020
Sivasspor futbolcuları ısınmaya Ay yıldızlı tişörtler ile çıktı. ???????? pic.twitter.com/QB5Uz9amn4— Fotomaç (@fotomac) March 1, 2020
- 01.03.2020
- Güncelleme: 01.03.2020 18:21
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Yorum
AHMET GÜRSOY MÜVEDAT İYİ BİR OYUNCU OYUNUYLA KİŞİLİĞİYLE TAKDİRE DEĞER KİŞİ BENCE SORUN TAKIM OYUNUNDA YANİ SİSTEMDE
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OKAN HOCA YENİ BİR İMPARATOR GELİYOR GELİYOR BİR İMPARATOR DAHA. YÜREKTEN BAŞARILAR OKAN HOCAM. YÜREKTEN BİR GS LI SAYGILAR
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Galatasaray'da 'Fenerbahçe kenetlenmesi'! O maç kapalı gişe...
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MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
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