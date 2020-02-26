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26 Şubat 2020, Çarşamba
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’un talebine ret

Sivasspor’un talebine ret

’in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü deplasmanda ’ne konuk olacak olan ’da maç biletlerinin satışa çıkmasının ardından dakikalar içinde deplasman biletlerini tüketen kırımızı - beyazlı taraftarları talep etti. Bu talep Ankaragücü tarafından kabul edilse de tarafından reddedildi.

Kulübü konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Ankaragücü yönetimine samimi yaklaşımlarından dolayı teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı;

"'in 24. hafta maçında 01 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacak - Demir Grup Sivasspor müsabakasında taraftarlarımıza kuralları gereği stadyum kapasitesinin %5'i kadar yer ayrılmıştır. Yönetim kurulumuz, Ankaragücü Kulübü'nden deplasman tribünü kontenjanının arttırılmasını talip etmiştir. Ankaragücü yönetimi talebimize olumlu yanıt verse de, talep edilen tribünde Ankaragücü taraftarlarına ait kombinelerin olması nedeniyle tarafından talebimiz ret edilmiştir. Ankaragücü yönetimine samimi yaklaşımı ve gayretlerinden dolayı teşekkür ederiz."

  1. 26.02.2020
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