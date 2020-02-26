Sivasspor’un talebine ret
Süper Lig’in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü’ne konuk olacak olan Sivasspor’da maç biletlerinin satışa çıkmasının ardından dakikalar içinde deplasman biletlerini tüketen kırımızı - beyazlı taraftarları ek kontenjan talep etti. Bu talep Ankaragücü tarafından kabul edilse de Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından reddedildi.
"Süper Lig'in 24. hafta maçında 01 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacak MKE Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor müsabakasında taraftarlarımıza TFF kuralları gereği stadyum kapasitesinin %5'i kadar yer ayrılmıştır. Yönetim kurulumuz, Ankaragücü Kulübü'nden deplasman tribünü kontenjanının arttırılmasını talip etmiştir. Ankaragücü yönetimi talebimize olumlu yanıt verse de, ek kontenjan talep edilen tribünde Ankaragücü taraftarlarına ait kombinelerin olması nedeniyle Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından talebimiz ret edilmiştir. Ankaragücü yönetimine samimi yaklaşımı ve gayretlerinden dolayı teşekkür ederiz."
- 26.02.2020
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Vedat Muriç’e bir haller oldu
Toplam 1
Yorum
utku acil h ya hepsini satarsınız yada yine hüsran yaşarsınız fath terim olsa alayını satar yeni takım kurrdı siyahi topcu fis-zikli atlatik topc
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine sürpriz isim!
Toplam 3
Yorum
FB. Lİ YAHU NİYE TEKNİK DİREKTÖR ARIYORSUNUZ İŞTE ÖNÜNÜZDE AYKUT KOCAMAN DURUYOR HAZIR BOŞTA DA DAHA NE ARIYORSUNUZ.
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine sürpriz isim!
Toplam 3
Yorum
akrep size Aykut tan başkası yaramaz
Sivasspor’un talebine ret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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