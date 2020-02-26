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26 Şubat 2020, Çarşamba
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gözünü Ankaragücü'ne dikti

Sivasspor gözünü Ankaragücü'ne dikti

ekiplerinden DG 'da MKE Ankaragücü maçı öncesinde yapılan antrenmanda eksik oyuncu yoktu. Tam kadro çalışan , 27 Şubat Perşembe günü yapacağı idmanla Ankaragücü hazırlıklarına devam edecek.

'in 24. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan DG , bu maçın hazırlıklarına bugün sabah tam kadro yaptığı antrenmanla devam etti.

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde ve kurmayları yönetiminde yapılan idman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Koşu ile başlayan idman açma-germe hareketleri ile devam etti.

Daha sonra 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar istasyon çalışmaları ile antrenmanı sürdürdü. Çalışma çift kale maçla sona erdi. Futbolcuların tamamının katıldığı idmanda Teknik Direktör Rıza Çalımbay zaman zaman futbolcularına taktikler verdi. Sivasspor 27 Şubat Perşembe günü yapacağı idmanla Ankaragücü hazırlıklarına devam edecek.

  1. 26.02.2020
  2. Güncelleme: 26.02.2020 13:29
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