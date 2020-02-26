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26 Şubat 2020, Çarşamba
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“İstediğimiz gibi gidiyor"

“İstediğimiz gibi gidiyor"

Ligde Alanya karşısında alan ’ta , A.Gücü maçı öncesi iddialı konuştu.

Ligde Alanya karşısında alan 'ta , A.Gücü maçı öncesi iddialı konuştu. Çalımbay, "Yavaş yavaş arkadaşlarımız düzeliyor. Her şey artık istediğimiz gibi gidiyor. Bizim için tek önemli olan şey A.Gücü maçı. Final gibi bir maç oynayacağız. Onun için her şeyin farkındayız. Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız" yorumunu yaptı.
  1. 26.2.2020
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