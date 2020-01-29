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29 Ocak 2020, Çarşamba
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Lider Sivasspor hiç penaltı kullanmadı

Lider Sivasspor hiç penaltı kullanmadı

'in 19'uncu haftası geride kalırken bu süre boyunca oynanan maçlarda 64 penaltı kararı verildi. ve 7'şer kez penaltı kazanırken, ve ise henüz beyaz noktayı görmedi.

'de 19 haftadaki müsabakalarda hakemler 64 kez penaltı noktasını gösterdi. Ligde lehine en fazla penaltı verilen takımlar 7'şer penaltıyla ve oldu. Fenerbahçe kazandığı 7 penaltının 5'ini gole çevirirken, Galatasaray ise 6 penaltıda gol buldu. Bu iki takımı ise 6'şar penaltı kazanan ve FK takip etti.

Ligde 41 puanla lider olan ile ise hiç beyaz noktanın başına gidemedi. 'un yeni transferi Makedon golcü Adis Jahovic ise BtcTurk 'da oynadığı dönemde, takımının kazandığı 4 penaltıda da fileleri havalandırarak penaltıdan en çok gol atan oyuncu oldu. Yukatel Denizlispor'un Polonyalı eldiveni Adam Stachowiak ise takımı aleyhine verilen 5 penaltının 3'ünü kurtararak en çok penaltı kurtaran kaleci oldu.

ALEYHTE PENALTI EN ÇOK KASIMPAŞA VE GAZİANTEP'E ÇALINDI

Ligde aleyhinde en çok penaltı verilen takımlar ise 11'er penaltı ile ve Gaziantep FK oldu. Kasımpaşa aleyhine çalınan 11 penaltının 9'unda meşin yuvarlak filelerle buluştu. Gaziantep FK aleyhinde çalınan penaltıların ise 8'i gol oldu. Bu iki takımı 9'ar penaltı ile ve takip etti.



  1. 29.01.2020
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