Fenomen simitçi Ahmet Sivasspor antrenmanında
Demir Grup Sivasspor taraftarı fenomen simitçi Ahmet Yaşin, antrenmanda futbolcularla buluştu. Simitçi Ahmet'in futbolcularla buluşması renkli görüntülere sahne oldu.
Beşiktaş galibiyetini kutlarken amatör videoya yansıyan yöresel şiveyle 'Sabaha kadar buradayız' sözleri ile sosyal medyanın gündemine düşen Demir Grup Sivasspor taraftarı Ahmet Yaşin, antrenmana gelerek futbolcularla buluştu. Kulüp Asbaşkanı Faruk Taşseten tarafından antrenmana getirilen Ahmet Yaşin'in futbolcularla buluşması renkli görüntülere sahne oldu. Simitçi Ahmet futbolcularla birlikte büyük ilgi çeken 'Sabaha kadar buradayız' sözlerini tekrarladı.
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