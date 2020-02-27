Sivasspor’da yüzler gülüyor - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
27 Şubat 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Sivasspor Sivasspor’da yüzler gülüyor

’da yüzler gülüyor

Sivasspor’da yüzler gülüyor

galibiyetiyle 2. yarıda ilk 3 puanını alan ’da keyifler yerinde.

galibiyetiyle 2. yarıda ilk 3 puanını alan 'da keyifler yerinde. Deplasmandaki A.Gücü maçı hazırlıklarını sürdüren Yiğido'da sakat olan kaleciler Muammer Yıldırım, Ali Şaşal Vural idmana katılmadı, Skuletic ise takımdan ayrı koştu. İdmanda futbolcuların oldukça neşeli gözükmesi dikkati çekti.
  1. 27.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sivasspor’da yüzler gülüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN