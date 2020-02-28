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28 Şubat 2020, Cuma
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Ankaragücü’ne öğrenci morali

Ankaragücü’ne öğrenci morali

’nin A.Gücü taraftarı öğrencileri, kulübü ziyaret edip başarı dileğinde bulundu.

'nin A.Gücü taraftarı öğrencileri, kulübü ziyaret edip başarı dileğinde bulundu. Başkan Fatih Mert, "Desteklerini esirgemeyen taraftarlarımızla daha iyi yerlere geleceğiz" diye konuştu.
  1. 28.2.2020
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