Mert Hakan Yandaş transfer hedefini canlı yayında açıkladı!

Sivasspor'da Mert Hakan Yandaş, Galatasaray ile ön protokol imzaladığı yönündeki haberlerin ardından yapılan yorumlara cevap verdi.

Mert Hakan Yandaş'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"Takım olarak çok iyi durumdayız. Türkiye Kupası'ndan elendikten sonra dinlenme fırsatlarımız da arttı. İdmanda da takım halinde çalışıyoruz, sakatlıklarımız yok çok şükür. Takımın morali, neşesi çok iyi durumda. Puan olarak da çok iyi durumdayız. İnşallah Galatasaray maçından da 3 puanla ayrılacağız.

"İÇ SAHADA YENİLMEMEYİ ÖĞRENDİK"

"Burada üç büyükleri de yendik. Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş. Şimdi de Galatasaray'la oynayacağız, inşallah dörtte dört yaparız. Ligde bugüne kadar üst sıralara oynayan tüm takımlara karşı iyi sonuçlar aldık. Bu hafta da ona göre hazırlandık. Takım ayırt etmeden mücadele etmek istiyoruz, zaten iç sahada da mağlubiyetimiz yok. İnşallah seyircilerimize bunu yaşatmayacağız. En azından iç sahada kazanamıyorsak kaybetmemeyi öğrendik. Taraftarımız arkamızda olsunlar inşallah 3 puanı alacağız."

"İLK HEDEFİM YURT DIŞI"

"Transferimle ilgili utanç verici şeyler konuşuluyor. Biz şerefimizle, namusumuzla yaşayan insanlarız. Cidden çok üzülüyorum. Ben sahaya çıktığımda Sivasspor armasını sahiplenmek için elimden gelen her şeyi, her zaman, herkese karşı yapacağım. Bunu herkes böyle bilsin. Sezon sonunda profesyonel hayat bu, ne olur ne biter bilmiyorum ama ilk hedefim yurt dışına gitmek. Olursa yurt dışına gitmek istiyorum. Ama bu söylenenler gerçekten çok üzücü, bizim de bir ailemiz var. Onlar da görüyor bunları. Emre (Kılınç) de ben de çok kırıldık. Bunlar maalesef bizim ülkemizde var, sürekli de oluyor. Alışıyoruz diyelim ama inşallah Rabbim kara çıkarmaz ve bu hafta kazanırız. Onlar da kendi söyledikleriyle utanmış olurlar."