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07 Haziran 2020, Pazar
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Transferi duyurdular! dönüyor

Transferi duyurdular! Emre Mor dönüyor

'ın sezon başında kiralık kadrosuna kattığı , gerek disiplinsiz davranışları, gerekse etkisiz futbolu nedeniyle takımı Celta Vigo'ya gönderilmişti. Ardından Emre, yeni bir hikaye yazmak adına Yunan temsilcisi Olimpiakos'a olmayı tercih etmişti. Es.besoccer.com, konu ile ilgili yazdığı haberde Emre'nin, geri döneceğini açıkladı! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Bir zamanlar Türk futbolunun geleceği olarak addedilen , kariyer çöküşüne tam gaz devam ediyor... İspanyol basını, konu ile ilgili yazdığı haberde Emre'nin yeni adresini açıkladı.

Haberin detaylarında yer verilen bilgiler şu şekilde;

"Emre Mor için son bir kaç sezon iyi gitmiyor. Borussia Dortmund'dan Celta Vigo'ya transferinin ardından oyuncu, burada iyi bir performans gösteremedi.

Celta'da geçen kötü sezonun ardından Emre, 'a kiralandı. Ülkesinde, kariyerinin ilk patlama zamanlarındaki gibi çıkış yapacağını umuyordu. Ancak, orada da istenileni veremedi.

Türk takımı kiralık sözleşmesini feshetti ve Celta onu Olimpiakos'a gönderdi. Burada da corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle lig ertelenirken, öncesinde neredeyse hiç oynayamadı.

Kiralanmasının ardından Yunan ekibi Emre ile ilgili son kararını verdi. Görünüşe göre 4 milyon euroluk satın alma maddesi bulunan Emre için Olimpiakos herhangi bir teklifte bulunmayacak. Oyuncu, Celta Vigo'ya dönecek. "

  1. 07.06.2020
  2. Güncelleme: 07.06.2020 11:25
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