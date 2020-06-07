Transferi duyurdular! Emre Mor dönüyor
Galatasaray'ın sezon başında kiralık kadrosuna kattığı Emre Mor, gerek disiplinsiz davranışları, gerekse etkisiz futbolu nedeniyle takımı Celta Vigo'ya gönderilmişti. Ardından Emre, yeni bir hikaye yazmak adına Yunan temsilcisi Olimpiakos'a transfer olmayı tercih etmişti. Es.besoccer.com, konu ile ilgili yazdığı haberde Emre'nin, geri döneceğini açıkladı! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Bir zamanlar Türk futbolunun geleceği olarak addedilen Emre Mor, kariyer çöküşüne tam gaz devam ediyor... İspanyol basını, konu ile ilgili yazdığı haberde Emre'nin yeni adresini açıkladı.
Haberin detaylarında yer verilen bilgiler şu şekilde;
"Emre Mor için son bir kaç sezon iyi gitmiyor. Borussia Dortmund'dan Celta Vigo'ya transferinin ardından oyuncu, burada iyi bir performans gösteremedi.
Celta'da geçen kötü sezonun ardından Emre, Galatasaray'a kiralandı. Ülkesinde, kariyerinin ilk patlama zamanlarındaki gibi çıkış yapacağını umuyordu. Ancak, orada da istenileni veremedi.
Türk takımı kiralık sözleşmesini feshetti ve Celta onu Olimpiakos'a gönderdi. Burada da corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle lig ertelenirken, öncesinde neredeyse hiç oynayamadı.
Kiralanmasının ardından Yunan ekibi Emre ile ilgili son kararını verdi. Görünüşe göre 4 milyon euroluk satın alma maddesi bulunan Emre için Olimpiakos herhangi bir teklifte bulunmayacak. Oyuncu, Celta Vigo'ya dönecek. "
- 07.06.2020
- Güncelleme: 07.06.2020 11:25
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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