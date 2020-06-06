FIFA Başkanı Infantino'dan açıklama! "Finansal düzenlemeler daha katı olmalı" - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
06 Haziran 2020, Cumartesi
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Başkanı Infantino'dan açıklama! "Finansal düzenlemeler daha katı olmalı"

FIFA Başkanı Infantino'dan açıklama! "Finansal düzenlemeler daha katı olmalı"

Başkanı , FIFA resmi sitesinden bir açıklama yayınladı. Infantino açıklamasında mali yardım planında son aşamaya geldiklerini kaydederken, "Futbolda finansal düzenlemeler daha katı olmalı" dedi.

Başkanı , kulüpleri için daha net ve katı finansal düzenlemelerin getirilmesini savunduğunu belirtti.

Infantino, FIFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamasında, futbolun bütün paydaşlarının yararına olacak bir mali yardım planında son aşamaya geldiklerini kaydetti.

DAHA KATI FİNANSAL DÜZENLEMELER
Üye ülke federasyonlarıyla görüşmeler yaptıklarını dile getiren Infantino, "Ben kişisel olarak sadece transfer sistemini değil tüm futbol ekosistemini sınırlayan, daha net ve katı finansal düzenlemeleri savunuyorum. Futboldaki küresel yönetimi daha ileri bir seviyeye taşımak için desteğe ihtiyacımız olacak." ifadelerini kullandı.

Infantino, yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen uluslararası maçların yeni tarihleri konusunda ilerleme sağladıklarını ve çözüme yakın olduklarını aktardı.

Seyircisiz maçlara ilişkin de değerlendirmede bulunan FIFA Başkanı, "Seyircisiz futbol aynı değil ancak taraftarları stadyumlara geri getirmek için doğru zamanı düşünürken sabırlı olmalıyız." yorumunu yaptı.

  1. 06.06.2020
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