FIFA Başkanı Infantino'dan açıklama! "Finansal düzenlemeler daha katı olmalı"
FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA resmi sitesinden bir açıklama yayınladı. Infantino açıklamasında mali yardım planında son aşamaya geldiklerini kaydederken, "Futbolda finansal düzenlemeler daha katı olmalı" dedi.
FIFA Başkanı Gianni Infantino, futbol kulüpleri için daha net ve katı finansal düzenlemelerin getirilmesini savunduğunu belirtti.
Infantino, FIFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamasında, futbolun bütün paydaşlarının yararına olacak bir mali yardım planında son aşamaya geldiklerini kaydetti.
DAHA KATI FİNANSAL DÜZENLEMELER
Üye ülke federasyonlarıyla görüşmeler yaptıklarını dile getiren Infantino, "Ben kişisel olarak sadece transfer sistemini değil tüm futbol ekosistemini sınırlayan, daha net ve katı finansal düzenlemeleri savunuyorum. Futboldaki küresel yönetimi daha ileri bir seviyeye taşımak için desteğe ihtiyacımız olacak." ifadelerini kullandı.
Infantino, yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen uluslararası maçların yeni tarihleri konusunda ilerleme sağladıklarını ve çözüme yakın olduklarını aktardı.
Seyircisiz maçlara ilişkin de değerlendirmede bulunan FIFA Başkanı, "Seyircisiz futbol aynı değil ancak taraftarları stadyumlara geri getirmek için doğru zamanı düşünürken sabırlı olmalıyız." yorumunu yaptı.
- 06.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
FIFA Başkanı Infantino'dan açıklama! "Finansal düzenlemeler daha katı olmalı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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