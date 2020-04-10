Son dakika | UEFA Başkanı Infantino açıkladı! Futbolcu sözleşmeleri ve maçların başlangıcı... - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
10 Nisan 2020, Cuma
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Infantino açıkladı! Futbolcu sözleşmeleri ve maçların başlangıcı...

Infantino açıkladı! Futbolcu sözleşmeleri ve maçların başlangıcı...

Son dakika haberi: gündemiyle alakalı değerlendirmelerde bulunan Başkanı , maçların ne zaman başlaması gerektiğini ve futbolcu sözleşmelerinde esneklik yapılabileceğini dile getirdi.

Başkanı , dünyayı etkisi altına alan yeni tip (Covid-19) salgınının oluşturduğu olağanüstü şartlarda insan hayatının önemine dikkati çekti.

FIFA'dan yapılan açıklamada, Infantino'nun, corona virüsü tedbirleri kapsamında futbolu desteklemek için belirledikleri öncelikleri, video mesaj aracılığıyla üye federasyonlarla paylaştığı belirtildi.

Futbolu her yönden desteklemeyi sürdüreceklerini dile getiren Infantino, "Birinci önceliğimiz sağlık. Hiçbir maç, ve , insan hayatını riske atmaya değmez. Dünyadaki herkes bunun bilincinde olmalı. Her şey yüzde 100 güvenli hale gelmeden organizasyonları devam ettirmek, sorumsuzluktan da öte bir şeydir. Risk almaktansa biraz beklemek daha iyidir." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte kulüplerin mali sıkıntı yaşayacağını vurgulayan Infantino, "Acil yardım fonu sayesinde son 4 yıldır birlikte yaptığımız çalışmalar dolayısıyla mali olarak çok güçlü konumdayız. Bu, FIFA'nın değil futbolun parası. Bize ihtiyaç duyulduğunda yardım etmek görevlerimiz ve sorumluluklarımız arasında." değerlendirmesinde bulundu.

Birlikte düşünerek çözüm üretmenin önemine dikkati çeken FIFA Başkanı, şunları kaydetti:

"Federasyonlara 2019 ve 2020 yılı için yapılacak ödemelerde belli şartlar var. Bu kriterlerin esnetilmesini talep ediyoruz. Asla yalnız olmayacaksınız ve tüm dünya paranın nereye ve neden harcandığını bilecek. Uluslararası maç takvimiyle ilgili hem milli takımların hem de kulüplerin yararına doğru adımlar atılmalı. Futbolcuların transferleri ve sözleşmelerinde esneklikte sağduyunun hakim olması gerekiyor. Her şey iyi olduğunda, futbolun tekrar insanları bir araya getirmede önemli rol oynayacağına inanıyorum. O an için hazırlanalım. FIFA, bu zor zamanlarda bizimle birlikte. Hep birlikte kazanacağız."

  1. 10.04.2020
  2. Güncelleme: 10.04.2020 17:58
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