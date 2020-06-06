Anderson Talisca'nın menajerinden flaş açıklama! "Geri dönüş..."
2017/2018 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen sonrasında kulübü Benfiaca'ya geri dönen Talisca an itibarıyla Çin'in GZ Evergrande kulübünde forma giyiyor. Son günlerde takımından ayrılacağı ve ülkesi Brezilya'ya döneceği konuşulan oyuncu için menajerinden flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...
Daha önce ülkemizde Beşiktaş forması da giymiş olsan Anderson Talisca'nın menajeri Carlos Leite, Brezilyalı yıldızın ülkesine döneceği iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.
Çin'de başlayarak tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgınının sebep olduğu durumlar sonrası bazı Çin kulüpleri yabancı oyuncuları ile yollarını ayırmıştı.
Talisca için de benzer bir durumun yaşanabileceği konuşulurken, Brezilyalı'nın menajeri ortaya atılan bu iddiaları reddetti. 26 yaşındaki Anderson Talisca, Çin'in Guangzhou Evergrande takımında kariyerine devam ediyor.
"GERİ DÖNÜŞÜ KONUŞMAK ANLAMSIZ"
Menajer Carlos Leite, adı Atletico Minerio ve Bahia ile anılan oyuncusu hakkında yaptığı açıklamada "Şu anda Brezilya'ya dönmeyecek. Herhangi bir kulüple geri dönüşü için konuşmanın hiçbir anlamı yok." dedi.
Talisca'nın danışmanı Jiovani Soeiro ise "Talisca'nın Çin'in en değerli oyuncusu olduğuna şüphe yok. Uzun bir kontratı var. Herhangi bir kulüple görüşmüyor. Şu anda aklında olan tek şey Ghuangzou Evergrande." dedi. Talisca'nın kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
ÇİN'DE NE OLMUŞTU?
Çin kulüplerindeki bazı teknik adamlar ve yabancı futbolcular yurt dışında, ülkeye dönebilecekleri zamanı bekliyor. Pandemi nedeniyle 28 Mart'ta sınırların kapatılmasının ardından, vizesi olan ya da oturumu bulunan kişiler bile ülkeye alınmadığı ve bu yasa için tanınan istisnaya futbolcular dahil olmadığı için bu isimlerin gelişi de mümkün olmadı.
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