Brezilyalı futbolcu Fred'den örnek davranış! Yeni kulübüne böyle gitti - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
06 Haziran 2020, Cumartesi
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Brezilyalı futbolcu 'den örnek davranış! Yeni kulübüne böyle gitti

Brezilyalı futbolcu Fred'den örnek davranış! Yeni kulübüne böyle gitti

'dan Fluminense'ye olan Brezilyalı yıldız futbolcu , yoksul ailelere destek olmak için yeni kulübüne bisikletle gitti. Tecrübeli isim tam 600 kilometre yolculuk yaptı.

Brezilyalı futbolcu , yoksul ailelere destek olmak amacıyla başlattığı kampanya için 600 kilometre bisiklet yolculuğu yaptı. 'nın ekibinden Fluminense'ye olan 36 yaşındaki Fred, yeni kulübüne katılmak için farklı bir yol tercih etti.

36 yaşındaki futbolcu, 4 bin yoksul aileye gıda yardımında bulunmak amacıyla geçen pazartesi Cruzeiro takımının bulunduğu kentinden bisiklet turuna başladı.

Fred, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, dün yolculuğunun bitiş noktası olan Rio de Janeiro şehrindeki Fluminense Kulübüne ulaştığı duyurdu.

Turu tamamlayabildiği için mutluluk duyduğunu belirten Brezilyalı oyuncu, kendisine destek olanlara da teşekkür etti.

  1. 06.06.2020
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