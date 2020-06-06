Kevin Durant'tan kötü haber! Sezonunun kalanında forma giymeyecek
Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) öne çıkan yıldız isimlerinden Kevin Durant, geçtiğimiz yıl aşil tendonundan sakatlanmıştı. Brooklyn Nets'de forma giyen oyuncu yaptığı açıklamada sezonun geri kalan kısmında forma giyemeyeceğini açıkladı.
Durant, ABD basınına yaptığı açıklamada, rutin çalışmalara başladığını belirterek, "Ciddi bir sakatlıktan sonra kendimi yeniden bir basketbolcu gibi hissedebiliyorum. Geçen yılki planlamamıza sadık kalacağım. Yeni sezonu beklemek, benim için daha iyi olacak. Gelecek ayki yoğun maç temposunu kaldırabileceğimi düşünmüyorum. Bu yüzden sezonun kalanında oynamayacağım." ifadelerini kullandı.
Mart ayında yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalanan 31 yaşındaki Durant, hastalığı atlattığını ve sağlığının iyi olduğunu da belirtti.
Geçen yıl haziran ayında Golden State Warriors forması giyerken Toronto Raptors'a karşı oynanan NBA final serisi 5. maçında sakatlanan Durant'in aşil tendonu kopmuştu.
Salgın nedeniyle martta ara verilen NBA'in 31 Temmuz'da yeniden başlayacağı duyurulmuştu.
- 06.06.2020
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