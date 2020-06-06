San Antonio Spurs koçu Gregg Popovich'ten flaş George Floyd tepkisi! - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
06 Haziran 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Spurs koçu Gregg Popovich'ten flaş George Floyd tepkisi!

koçu 'ten flaş tepkisi!

San Antonio Spurs koçu Gregg Popovich'ten flaş George Floyd tepkisi!

NBA ekiplerinden 'te başantrenör , ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde polis tarafından göz altına alınırken öldürülen siyahı için tepki gösterdi.

'ün Twitter hesabından video yayımlayan deneyimli başantrenör Popovich, "Bu yaşanan trajediden öğrenmemiz gereken çok şey var. Olaylara neden olan polis memurunun videodaki yüzüne bakın. Her gün işine giden ve bunu kayıtsızlıkla yapan beyaz insan, diziyle birinin boğazını sıkarak ona ders verebileceğini düşünüyor. Ve bunu görevi için yaptığını sanarak kendince haklı olduğuna da inanıyor. Bir beyaz olarak bunların yaşandığını görmekten utanıyorum. Bunlar, siyahileri linç etmekten başka bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Yaşanan haksızlığa karşı beyaz vatandaşların da ses çıkarması gerektiğini vurgulayan Popovich, "Hepimiz gerçekleri ortaya çıkarmak için sesimizi yükseltmeliyiz. Sonuçları ne olursa olsun, bunu yapmalıyız. Siyahiler bu ülkede 400 yıldır aynı acıyı omuzlarında taşıyor. Israr, sabır ve siyahi insanların çabalarıyla bu ülke gelişti. Bundan sonra ne olacak? İki siyahi insanın daha boğazının sıkılmasını mı bekleyeceğiz? Hiç sanmıyorum, buna izin verilmemeli. Ülkemiz büyük sorunlar yaşıyor. Bu sorunların temelinde ise ırkçılık var." değerlendirmesinde bulundu.

  1. 07.06.2020
  2. Güncelleme: 07.06.2020 01:05
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

San Antonio Spurs koçu Gregg Popovich'ten flaş George Floyd tepkisi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA