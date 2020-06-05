Michael Jordan'dan 100 milyon dolar!
Basketbol efsanesi Michael Jordan, ırkçılık olaylarının gündemin ilk sırasına oturmasıyla birlikte flaş bir adım attı. Efsane isim, hem kendi servetinden hem de Jordan markası ve altındaki şirketler vasıtasıyla ırkçılık ve sosyal adalet konuları üzerine çalışan kurumlara 10 yıl süresince yaklaşık 100 milyon dolarlık yardım sağlayacak.
İlk iki bölümü 12 milyon kişi tarafından izlenerek rekor kıran The Last Dance belgeselinin ardından tekrar manşetleri süsleyen basketbol efsanesi Michael Jordan, siyahi senatör ile ilgili bir açıklamasının sorulması üzerine, "Cumhuriyetçiler de spor ayakkabı giyiyor" açıklamasını yapmış ve büyük bir tepki toplamıştı.
Bugünlerde gündemin 1 numaralı sırasına ırkçılık konusunun oturmasıyla birlikte MJ'in açıklamaları da merakla beklenmeye başlanmıştı. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla ırkçılığı kınayan 57 yaşındaki efsane, bu sefer "Jordan" markası üzerinden bir duyuru gerçekleştirdi.
Basketbol tarihinin en iyi oyuncusu olarak gösterilen Michael Jordan ve kendi ismini taşıyan markası, ırk eşitliği, sosyal adalet ve daha fazla insana eğitim vermeye adanmış yardım kuruluşlarına önümüzdeki 10 yıl boyunca yardım yapacak. Jordan'ın bu süre içinde bağışlayacağı toplam miktar, 100 milyon doları aşacak.
- 06.06.2020
- Güncelleme: 06.06.2020 02:05
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