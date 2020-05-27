George Floyd olayı NBA yıldızı LaBron James'i çılgına çevirdi!
Dünyaca ünlü basketbolcu LaBron James, ABD'de siyahi bir vatandaşın polis müdahalesi sonucu ölümüne büyük tepki gösterdi.
ABD'de polislerin müdagalesiyle bir kişi yaşamını yitirdi. ABD'li polislerin müdahalesi an be an kameralara yansıdı. ABD'nin Minneapolis kentinde dün George Floyd isimli bir siyahi vatandaş, polisler tarafından öldürüldü.
Görüntüler tüm dünyayı şoka uğrattı. Paylaşılan videoda polisin şüpheli bulduğu George Floyd'u yere yatırarak diziyle boynuna bastırdığı görülüyor. Floyd'un dakikalar boyunca defalarca "Lütfen, nefes alamıyorum" diye demesine rağmen polisler müdahalesini bırakmadı. Dünyaca ünlü yıldız basketbolcu LeBron James görüntüleri izleyince çılgına döndü. Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James, sosyal medya aracılığıyla anın fotoğrafını paylaşarak "Şimdi anlıyor musunuz??? Yoksa hala bazı şeyler bulanık mı? Uyanın artık!" şeklinde mesaj paylaştı.
LeBron James (@kingjames)'in paylaştığı bir gönderi (26 May, 2020, 4:38ös PDT)
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