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24 Nisan 2020, Cuma
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Potada yeni kararlar

Potada yeni kararlar

  ve ULEB 'yla ilgili kararlar açıklandı.

ve ULEB 'yla ilgili kararlar açıklandı. 2019-20 sezonunun devam edip etmeyeceği 24 Mayıs'a kadar belli olacak. Maçlar yeniden başlayana kadar oyunculara maaş ödenmeyecek. THY Avrupa Ligi'nde sezon devam ederse şampiyon, tek maç eleme usulüne göre oynanacak 8'li finalle belirlenecek.

  1. 24.4.2020
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