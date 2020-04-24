Potada yeni kararlar

Basketbolda THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'yla ilgili kararlar açıklandı. 2019-20 sezonunun devam edip etmeyeceği 24 Mayıs'a kadar belli olacak. Maçlar yeniden başlayana kadar oyunculara maaş ödenmeyecek. THY Avrupa Ligi'nde sezon devam ederse şampiyon, tek maç eleme usulüne göre oynanacak 8'li finalle belirlenecek.