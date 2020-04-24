Potada yeni kararlar
Basketbolda THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'yla ilgili kararlar açıklandı.
Basketbolda THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'yla ilgili kararlar açıklandı. 2019-20 sezonunun devam edip etmeyeceği 24 Mayıs'a kadar belli olacak. Maçlar yeniden başlayana kadar oyunculara maaş ödenmeyecek. THY Avrupa Ligi'nde sezon devam ederse şampiyon, tek maç eleme usulüne göre oynanacak 8'li finalle belirlenecek.
- 24.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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