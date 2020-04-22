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22 Nisan 2020, Çarşamba
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Larkin imzaladı

Larkin imzaladı

 'in yıldızı , kulübüyle olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

'in yıldızı , kulübüyle olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Türk vatandaşlığına geçen yıldız oyuncunun iki yıl boyunca 7.7 milyon dolar kazanacağı belirtildi. Larkin'in kontratında NBA için çıkış maddesi bulunuyor.

  1. 22.4.2020
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