The Last Dance gerçeği ortaya çıktı! Michael Jordan'dan gönülleri fetheden hareket
NBA efsanesi Michael Jordan'ın The Last Dance isimli belgeseli geçtiğimiz hafta pazartesi günü Netflix'te yayınlanmaya başlamıştı. Jordan'ın, bu belgeselden elde edeceği yaklaşık 3-4 milyon dolar'lık geliri hayır kurumlarına bağışlayacağı ortaya çıktı.
2018 yılının Mayıs ayında bir fragmanla duyurulan ve geçtiğimiz hafta pazartesi günü Netflix'te yayınlanmaya başlayan Michael Jordan belgeseli The Last Dance, büyük ilgi gördü.
Toplam 10 bölümlük belgeselin henüz ilk 2 bölümü yayına girerken, tam 6.1 milyon kişi tarafından izlenerek büyük bir rekora imza attı.
NBA efsanesi Michael Jordan'ın hayatı ve 6 şampiyonluk yaşadığı Chicago Bulls'un 1997-98 sezonuna odaklanan yapım, ESPN tarafından 2012'de yayınlanan Bo Jackson'ın hayatını anlatan ve ortalama 3.6 milyon izleyiciye sahip olan belgeseli de geride bıraktı.
BAĞIŞ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI!
Michael Jordan'ın, The Last Dance belgeselinden elde edeceği yaklaşık 3-4 milyon dolar'lık geliri bağışlayacağı ortaya çıktı. Forbes'ın haberine göre belgeselden edilecek tüm para, hayır kurumlarına gönderilecek.
Kendi ismini içeren bir giyim markasına sahip olan Jordan'ın, toplam serveti yaklaşık 1.1 milyar dolar'ı buluyor...
- 21.04.2020
- Güncelleme: 21.04.2020 21:40
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
The Last Dance gerçeği ortaya çıktı! Michael Jordan'dan gönülleri fetheden hareket haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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