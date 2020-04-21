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21 Nisan 2020, Salı
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gerçeği ortaya çıktı! 'dan gönülleri fetheden hareket

The Last Dance gerçeği ortaya çıktı! Michael Jordan'dan gönülleri fetheden hareket

NBA efsanesi 'ın isimli belgeseli geçtiğimiz hafta pazartesi günü 'te yayınlanmaya başlamıştı. Jordan'ın, bu belgeselden elde edeceği yaklaşık 3-4 milyon dolar'lık geliri hayır kurumlarına bağışlayacağı ortaya çıktı.

2018 yılının Mayıs ayında bir fragmanla duyurulan ve geçtiğimiz hafta pazartesi günü 'te yayınlanmaya başlayan belgeseli , büyük ilgi gördü.

Toplam 10 bölümlük belgeselin henüz ilk 2 bölümü yayına girerken, tam 6.1 milyon kişi tarafından izlenerek büyük bir rekora imza attı.

NBA efsanesi Michael Jordan'ın hayatı ve 6 şampiyonluk yaşadığı 'un 1997-98 sezonuna odaklanan yapım, ESPN tarafından 2012'de yayınlanan Bo Jackson'ın hayatını anlatan ve ortalama 3.6 milyon izleyiciye sahip olan belgeseli de geride bıraktı.

BAĞIŞ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI!

Michael Jordan'ın, The Last Dance belgeselinden elde edeceği yaklaşık 3-4 milyon dolar'lık geliri bağışlayacağı ortaya çıktı. Forbes'ın haberine göre belgeselden edilecek tüm para, hayır kurumlarına gönderilecek.

Kendi ismini içeren bir giyim markasına sahip olan Jordan'ın, toplam serveti yaklaşık 1.1 milyar dolar'ı buluyor...

  1. 21.04.2020
  2. Güncelleme: 21.04.2020 21:40
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