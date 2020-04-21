The Last Dance gerçeği ortaya çıktı! Michael Jordan'dan gönülleri fetheden hareket

2018 yılının Mayıs ayında bir fragmanla duyurulan ve geçtiğimiz hafta pazartesi günü Netflix'te yayınlanmaya başlayan Michael Jordan belgeseli The Last Dance, büyük ilgi gördü.

Toplam 10 bölümlük belgeselin henüz ilk 2 bölümü yayına girerken, tam 6.1 milyon kişi tarafından izlenerek büyük bir rekora imza attı.

NBA efsanesi Michael Jordan'ın hayatı ve 6 şampiyonluk yaşadığı Chicago Bulls'un 1997-98 sezonuna odaklanan yapım, ESPN tarafından 2012'de yayınlanan Bo Jackson'ın hayatını anlatan ve ortalama 3.6 milyon izleyiciye sahip olan belgeseli de geride bıraktı.

BAĞIŞ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI!

Michael Jordan'ın, The Last Dance belgeselinden elde edeceği yaklaşık 3-4 milyon dolar'lık geliri bağışlayacağı ortaya çıktı. Forbes'ın haberine göre belgeselden edilecek tüm para, hayır kurumlarına gönderilecek.

Kendi ismini içeren bir giyim markasına sahip olan Jordan'ın, toplam serveti yaklaşık 1.1 milyar dolar'ı buluyor...