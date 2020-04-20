Anadolu Efes'ten Shane Larkin'e rekor sözleşme!
Anadolu Efes, son 2 yıldır gösterdiği performansla takımın THY Euroleague ve Basketbol Süper Ligi'ndeki başarısında büyük pay sahibi olan Shane Larkin'le 2 yıllık yeni anlaşmaya vardı. Yunan basınında yer alan habere göre, lacivert-beyazlılar Türk vatandaşlığına geçen yıldız oyun kurucusuna 2 yıl için 7.7 milyon dolar ödeyecek. Larkin böylece, Anadolu Efes tarihinin en fazla kazanan oyuncusu olacak. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, takımın yıldız ismi Shane Larkin'le yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
Yunan internet sitesi SDNA.gr'de yer alan habere göre; lscivert-beyazlı kulüp, geçtiğimiz aylarda Türk vatandaşlığına geçen ABD asıllı oyun kurucu ile olan sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.
Haberde Larkin'in 2 yıl için toplam 7.7 milyon dolar kazanacağı belirtildi. 27 yaşındaki yıldıza ilk yıl 3.7, ikinci yıl için ise 4 milyon dolar ödenecek.
AVRUPA'NIN EN FAZLA KAZANAN 2'NCİ OYUNCUSU OLACAK!
Anadolu Efes'le 7.7 milyon dolardan 2 yıllığına anlaşan Shane Larkin, resmi sözleşmeye imza attığı an Rus basketbolcu Alexey Shved'i geride bırakarak Avrupa'nın en çok kazanan 2. oyuncusu unvanına erişecek. Rus ekibi Khimki'de forma giyen Shved, kulübünde yıllık 3.5 milyon dolar kazanıyor. Avrupa'nın en çok kazanan ismi ise Barcelona'nın yıldızı Nikola Mirotic. İspanyol yıldızın yıllık yaklaşık 7 milyon dolar kazandığı belirtiliyor.
- 20.04.2020
- Güncelleme: 21.04.2020 00:25
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