Anadolu Efes'ten Shane Larkin'e rekor sözleşme! - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
20 Nisan 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Anadolu Efes'ten Shane Larkin'e rekor sözleşme!

'ten 'e rekor sözleşme!

Anadolu Efes'ten Shane Larkin'e rekor sözleşme!

, son 2 yıldır gösterdiği performansla takımın Euroleague ve 'ndeki başarısında büyük pay sahibi olan 'le 2 yıllık yeni anlaşmaya vardı. Yunan basınında yer alan habere göre, lacivert-beyazlılar Türk vatandaşlığına geçen yıldız oyun kurucusuna 2 yıl için 7.7 milyon dolar ödeyecek. Larkin böylece, Anadolu Efes tarihinin en fazla kazanan oyuncusu olacak. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

ING ekiplerinden , takımın yıldız ismi 'le yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Yunan internet sitesi SDNA.gr'de yer alan habere göre; lscivert-beyazlı kulüp, geçtiğimiz aylarda Türk vatandaşlığına geçen ABD asıllı oyun kurucu ile olan sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.

Haberde Larkin'in 2 yıl için toplam 7.7 milyon dolar kazanacağı belirtildi. 27 yaşındaki yıldıza ilk yıl 3.7, ikinci yıl için ise 4 milyon dolar ödenecek.

AVRUPA'NIN EN FAZLA KAZANAN 2'NCİ OYUNCUSU OLACAK!

Anadolu Efes'le 7.7 milyon dolardan 2 yıllığına anlaşan Shane Larkin, resmi sözleşmeye imza attığı an Rus basketbolcu 'i geride bırakarak Avrupa'nın en çok kazanan 2. oyuncusu unvanına erişecek. Rus ekibi Khimki'de forma giyen Shved, kulübünde yıllık 3.5 milyon dolar kazanıyor. Avrupa'nın en çok kazanan ismi ise Barcelona'nın yıldızı Nikola Mirotic. İspanyol yıldızın yıllık yaklaşık 7 milyon dolar kazandığı belirtiliyor.

  1. 20.04.2020
  2. Güncelleme: 21.04.2020 00:25
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Anadolu Efes'ten Shane Larkin'e rekor sözleşme! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA