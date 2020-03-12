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12 Mart 2020, Perşembe
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'ın kızından tepki çeken fotoğraf!

Kobe Bryant'ın kızından tepki çeken fotoğraf!

Kızıyla birlikte geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA efsanelerinden 'ın büyük kızı Natalia (17) babası ve kardeşinin çizildiği grafitinin önünde poz verip sosyal medyada paylaşmıştı. Natalia'nın fotoğrafta gülmesi Kobe hayranlarının tepkisini çekti.

ABD'li efsane basketçi (41), kızı Gianna (13) ile birlikte 26 Ocak'ta helikopter kazasında ölmüştü... Kobe Bryant'ın en büyük kızı Natalia (17), babası ve kardeşinin resmedildiği bir grafitinin önünde poz verip sosyal medyada yayınladı.

Fotoğraf, sosyal medyayı ikiye böldü. Kimileri, fotoğrafta gülümseyen Natalia'nın ne kadar güçlü durduğu hakkında yorum yaptı. Kimileri de Natalia'nın geniş gülümsemesinin uygunsuz olduğunu öne sürerek fotoğrafı rahatsız edici buldu. Fotoğraf için "İğrenç" yorumu yapanlar bile oldu.

  1. 12.03.2020
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