Fenerbahçe Beko'nun konuğu TOFAŞ
TOFAŞ Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi 23'üncü haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’ndaki karşılaşma saat 13.00’de başlayacak.
Ligde 15 galibiyet, 7 mağlubiyeti bulunan ve 5'inci sırada yer alan mavi-yeşilliler, ligdeki son maçında sahasında Afyon Belediyespor'u mağlup ederken; 16 galibiyet, 5 mağlubiyetle (bir maç eksiğiyle) dördüncü sırada bulunan Fenerbahçe Beko da deplasmanda Beşiktaş Sompo Sigorta'yı yenmeyi başarmıştı. İki takım arasında Bursa'da oynanan sezonun ilk yarısındaki maçı Bursa temsilcisi 82-76 kaybetmişti.
Fenerbahçe Beko ile TOFAŞ arasındaki 23'üncü hafta mücadelesi yarın Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Saat 13.00'de başlayacak karşılaşmayı Mehmet Karabilecen, Mehmet Şahin, Alper Özgök hakem üçlüsü yönetecek.
Karşılaşma, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı aldığı tedbirler doğrultusunda; sporcuların, antrenörlerin, yetkililerin ve taraftarların sağlığı ile güvenliğini korumak adına seyircisiz oynanacak.
- 14.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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