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14 Mart 2020, Cumartesi
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'nun konuğu

Fenerbahçe Beko'nun konuğu TOFAŞ

Takımı, ING Basketbol Süper Ligi 23'üncü haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak. ve ’ndaki karşılaşma saat 13.00’de başlayacak.

Ligde 15 galibiyet, 7 mağlubiyeti bulunan ve 5'inci sırada yer alan mavi-yeşilliler, ligdeki son maçında sahasında Afyon Belediyespor'u mağlup ederken; 16 galibiyet, 5 mağlubiyetle (bir maç eksiğiyle) dördüncü sırada bulunan da deplasmanda Beşiktaş Sompo Sigorta'yı yenmeyi başarmıştı. İki takım arasında 'da oynanan sezonun ilk yarısındaki maçı Bursa temsilcisi 82-76 kaybetmişti.

Fenerbahçe Beko ile arasındaki 23'üncü hafta mücadelesi yarın ve 'nda oynanacak. Saat 13.00'de başlayacak karşılaşmayı Mehmet Karabilecen, Mehmet Şahin, Alper Özgök hakem üçlüsü yönetecek.

Karşılaşma, Türkiye Federasyonu'nun (TBF) yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı aldığı tedbirler doğrultusunda; sporcuların, antrenörlerin, yetkililerin ve taraftarların sağlığı ile güvenliğini korumak adına seyircisiz oynanacak.

  1. 14.03.2020
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