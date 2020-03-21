Pazartesi başlıyoruz - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
21 Mart 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Pazartesi başlıyoruz

Pazartesi başlıyoruz

Pazartesi başlıyoruz

: Erteleme doğruydu. Hafta başında çalışmalara başlayacağız.

Anadolu Efes Başantrenörü , koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesinin doğru olduğunu belirtti. Kararın doğru zamanda alındığını vurgulayan Ataman, önümüzdeki hafta antrenmanların başlamak zorunda olduğunu da bildirdi. Ataman, "Bu dönemde mutlaka fiziksel anlamda güç kaybı yaşamamak için çalışmalarına devam etmesi gerekiyor. Bir ay ara verdikten sonra aynı seviyede devam etmek imkansız. Onun için gelecek hafta başında iyi dezenfekte edilmiş ortamda bireysel çalışmalara başlamak istiyoruz" dedi. Ataman oyuncuların hafta başından itibaren ikişerli ve üçerli gruplar halinde açık havada kondisyon antrenmanları yapacaklarını ifade etti.
  1. 21.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Pazartesi başlıyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN