Kobe Bryant'ın öldüğü kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı!
Basketbolun efsane ismi Kobe Bryant ve beraberindeki 8 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan helikopter kazası sonrası, spor camiası yasa boğulmuştu. Sporseverlere büyük üzüntü yaşatan kazadan yeni görüntüler sızdırıldı. Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant ise bu karelerin paylaşılmasını sağlayan sorumluların cezalandırılmasını istedi.
Los Angeles İlçe Şerifi Alex Villanueva'nın basın açıklaması şu şekilde: Kazadan hemen sonra çekilen enkaz fotoğraflarının ortadan kaldırılmasını sağlamak benim bir numaralı önceliğimdi. Fotoğrafları çeken ve daha sonra paylaşan görevlilerin kimliğini tespit ettik. Hepsi merkeze gelerek fotoğrafları çektiklerini ve sonrasında paylaştıklarını kabul edip, hepsini sildiler. İlk yaptıkları yanlışa rağmen sonradan böyle hareket etmeleri bizi memnun etti.
Hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada fotoğrafların paylaşılmasından dolayı harap olduğunu ifade etmişti. Acılı eş, sorumluların mümkün olan en üst sınırdan cezalandırılmasını istiyor. Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, kazaya ilişkin açtığı soruşturmayı sürdürüyor.