Kobe Bryant'ın öldüğü kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! - Son dakika Basketbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Mart 2020, Çarşamba
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Kobe Bryant'ın öldüğü kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı!

Basketbolun efsane ismi Kobe Bryant ve beraberindeki 8 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan helikopter kazası sonrası, spor camiası yasa boğulmuştu. Sporseverlere büyük üzüntü yaşatan kazadan yeni görüntüler sızdırıldı. Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant ise bu karelerin paylaşılmasını sağlayan sorumluların cezalandırılmasını istedi.

4 Mart 2020 Çarşamba 11:36 Güncelleme: 04.03.2020 11:36
Kobe Bryant'ın öldüğü kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı!

Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant, 13 yaşındaki kızı Gianna ve diğer 7 kişinin hayatını kaybettiği talihsiz helikopter kazasının yankıları sürüyor. Olay yerine ilk giden polis ve itfaiye ekiplerinin enkaz fotoğraflarını sızdırdığı ortaya çıktı.

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Kobe Bryant'ın öldüğü kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı!

İddiaların ardından harekete geçen yetkililer, görüntüleri çekenlerin kimliğini tespit etti ve fotoğrafların silinmesi emrini verdi.

Kobe Bryant'ın öldüğü kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı!

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Los Angeles İlçe Şerifi Alex Villanueva, olay yerine ilk giden ekipler arasında bulunan en az 2 itfiayeci ve 8 görevlinin enkaz fotoğraflarını sızdırdığını doğruladı.

Kobe Bryant'ın öldüğü kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı!

İvedilikle harekete geçen Los Angeles İlçe Şerifi Alex Villanueva, sorumlularla teker teker görüştüklerini ve yardımcılarına söz konusu fotoğrafların silinmesi için emir verdiğini açıkladı.

Kobe Bryant'ın öldüğü kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı!

Los Angeles İlçe Şerifi Alex Villanueva'nın basın açıklaması şu şekilde: Kazadan hemen sonra çekilen enkaz fotoğraflarının ortadan kaldırılmasını sağlamak benim bir numaralı önceliğimdi. Fotoğrafları çeken ve daha sonra paylaşan görevlilerin kimliğini tespit ettik. Hepsi merkeze gelerek fotoğrafları çektiklerini ve sonrasında paylaştıklarını kabul edip, hepsini sildiler. İlk yaptıkları yanlışa rağmen sonradan böyle hareket etmeleri bizi memnun etti.

Kobe Bryant'ın öldüğü kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı!

Hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada fotoğrafların paylaşılmasından dolayı harap olduğunu ifade etmişti. Acılı eş, sorumluların mümkün olan en üst sınırdan cezalandırılmasını istiyor. Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, kazaya ilişkin açtığı soruşturmayı sürdürüyor.

Kobe Bryant'ın öldüğü kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı!
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