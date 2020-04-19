Shane Larkin: ‘Şahin Larkin’i seçerdim
Türk vatandaşlığına geçen Shane Larkin, “Türkçe isim seçmem gerekseydi Şahin’i seçerdim. Zaten birçok insan bana Şahin diyor” ifadelerini kullandı.
Anadolu Efes'in Türk vatandaşlığına geçen yıldız basketbolcusu Shane Larkin, Türkçe bir isim seçmek durumunda kalsaydı "Şahin" ismini tercih edeceğini söyledi. Lige verilen arada çalışmalarını ABD'deki evinde sürdüren ve Türkçe bazı kelimeler öğrendiğini belirten Larkin, "Favori kelimem 'kolay gelsin.' Bunu sık olarak kullandığımı söyleyebilirim. Türkçe'de daha akıcı olmak isterdim ama öğrenmesi zor dil. Türkçe isim seçmem gerekseydi Şahin'i seçerdim. Birçok insan bana Şahin diyor" ifadelerini kullandı.
Ergin Ataman ile çalışmaktan mutluluk duyduğunu kaydeden 27 yaşındaki basketbolcu, "İkimiz de benzer enerjiye sahibiz, ne yapmak isteğimizi biliyoruz. O beni oyuncu olarak, ben de onu koç olarak çok iyi anlıyorum" yorumunu yaptı. Larkin, takımdaki geleceği hakkındaki soruya ise, "Efes için derin bir sevgim var. Burada çok mutluyum ancak gerçekleştirmek istediğim başka hedeflerim ve hayallerim de var. Gelecekte ne olur bilmiyorum ama şu anda tek düşündüğüm takımda başarılı olmak" yanıtını verdi.
- 19.4.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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