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19 Nisan 2020, Pazar
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: ‘Şahin Larkin’i seçerdim

Shane Larkin: ‘Şahin Larkin’i seçerdim

Türk vatandaşlığına geçen , “ isim seçmem gerekseydi Şahin’i seçerdim. Zaten birçok insan bana Şahin diyor” ifadelerini kullandı.

'in Türk vatandaşlığına geçen yıldız basketbolcusu , bir isim seçmek durumunda kalsaydı "Şahin" ismini tercih edeceğini söyledi. Lige verilen arada çalışmalarını ABD'deki evinde sürdüren ve Türkçe bazı kelimeler öğrendiğini belirten Larkin, "Favori kelimem 'kolay gelsin.' Bunu sık olarak kullandığımı söyleyebilirim. Türkçe'de daha akıcı olmak isterdim ama öğrenmesi zor dil. Türkçe isim seçmem gerekseydi Şahin'i seçerdim. Birçok insan bana Şahin diyor" ifadelerini kullandı.

ile çalışmaktan mutluluk duyduğunu kaydeden 27 yaşındaki basketbolcu, "İkimiz de benzer enerjiye sahibiz, ne yapmak isteğimizi biliyoruz. O beni oyuncu olarak, ben de onu koç olarak çok iyi anlıyorum" yorumunu yaptı. Larkin, takımdaki geleceği hakkındaki soruya ise, "Efes için derin bir sevgim var. Burada çok mutluyum ancak gerçekleştirmek istediğim başka hedeflerim ve hayallerim de var. Gelecekte ne olur bilmiyorum ama şu anda tek düşündüğüm takımda başarılı olmak" yanıtını verdi.

  1. 19.4.2020
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