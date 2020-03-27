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27 Mart 2020, Cuma
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Haberler NBA Tat ve koku duyularını kaybetmişti! Son testi negatif çıktı

açıkladı! ve iyileşti

Utah Jazz açıkladı! Rudy Gobert ve Donovan Mitchell iyileşti

ekiplerinden , geçtiğimiz günlerde corona virüsüne yakalanan ve 'a yapılan son testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

salgını ekiplerinden 'i de etkisine almış, 27 yaşındaki pivot ve 23 yaşındaki oyun kurucu 'ın testleri pozitif çıkmıştı.

Salgınla ilgili Mitchell, "Hastalıklar ilgili hiçbir belirtiye sahip değilim. Eğer bu testlerde sonuçlar pozitif çıkmasaydı hastalığımın farkında olmadan sokaklarda dolaşabilirdim" ifadelerini kullanırken, Gobert tat-koku duyularını açıklamıştı.

Utah Jazz Kulübü, Rudy Gobert ve Donovan Mitchell'a yapılan bir kez daha corona virüsü testi yapıldığını ve son testlerin negatif sonuçlandığını duyurdu.

  1. 27.03.2020
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