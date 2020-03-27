Anadolu Efes'in yıldızı Larkin için NBA takımları devrede
Anadolu Efes'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Shane Larkin için NBA takımları devreye girdi. Yahoo Sports NBA muhabirlerinden Keith Smith, "Larkin'in bu yıl dominant bir sezon geçirdiği Anadolu Efes'ten 2020-21 sezonu için bir NBA çıkışı bulunuyor. Birçok takım onu kısmen bir ilk 5 oyuncusu veya yedek point guard olarak düşünüyor" ifadelerini kullandı.
Anadolu Efes'te forma giyen ve performansıyla son döneme damga vuran isim Shane Larkin, NBA ekiplerinin radarına girdi.
Euroleuge ve Türkiye Süper Ligi'nde gösterdiği performansla adından söz ettiren Larkin'e tekrar NBA yolu gözükebilir.
SHANE LARKIN CEVAP VERDİ
Yahoo Sports NBA muhabirlerinden Keith Smith, yıldız oyuncu için Twitter hesabından "NBA offseason ne zaman başlarsa takımların ciddi düzeyde ilgi göstermesi beklenen oyuncu Shane Larkin. Larkin'in bu yıl dominant bir sezon geçirdiği Anadolu Efes'ten 2020-21 sezonu için bir NBA çıkışı bulunuyor. Birçok takım onu kısmen bir ilk 5 oyuncusu veya yedek point guard olarak düşünüyor" ifadelerini kullandı. Larkin ise bu tweeti cevapladı. Başarılı basketbolcu, muhabire, "Kaynaklar?" sorusunu yöneltti.
Yıldız basketbolcu daha önce NBA'de Dallas Mavericks, New York Knicks, Brooklyn Nets ve Boston Celtics formalarını giymişti.
- 27.03.2020
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