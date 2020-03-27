Anadolu Efes'in yıldızı Larkin için NBA takımları devrede - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
27 Mart 2020, Cuma
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'in yıldızı Larkin için takımları devrede

Anadolu Efes'in yıldızı Larkin için NBA takımları devrede

'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken için takımları devreye girdi. NBA muhabirlerinden , "Larkin'in bu yıl dominant bir sezon geçirdiği Anadolu Efes'ten 2020-21 sezonu için bir NBA çıkışı bulunuyor. Birçok takım onu kısmen bir ilk 5 oyuncusu veya yedek point guard olarak düşünüyor" ifadelerini kullandı.

'te forma giyen ve performansıyla son döneme damga vuran isim , ekiplerinin radarına girdi.

Euroleuge ve Türkiye Süper Ligi'nde gösterdiği performansla adından söz ettiren Larkin'e tekrar NBA yolu gözükebilir.

SHANE LARKIN CEVAP VERDİ

NBA muhabirlerinden , yıldız oyuncu için Twitter hesabından "NBA offseason ne zaman başlarsa takımların ciddi düzeyde ilgi göstermesi beklenen oyuncu Shane Larkin. Larkin'in bu yıl dominant bir sezon geçirdiği Anadolu Efes'ten 2020-21 sezonu için bir NBA çıkışı bulunuyor. Birçok takım onu kısmen bir ilk 5 oyuncusu veya yedek point guard olarak düşünüyor" ifadelerini kullandı. Larkin ise bu tweeti cevapladı. Başarılı basketbolcu, muhabire, "Kaynaklar?" sorusunu yöneltti.

Yıldız basketbolcu daha önce NBA'de , , ve formalarını giymişti.

  1. 27.03.2020
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