1 Nisan transferi! 'Kevin Durant Afyon Belediyespor'da'
ING Basketbol Ligi ekibi Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'dan flaş açıklama... İç Anadolu ekibi, yaptığı sosyal medya paylaşımında NBA'in starlarından Kevin Durant'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, Kevin Durant'i kadrosuna kattığını açıkladı.
NBA'de Brooklyn Nets ile kontratı bulunan ancak sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen ve koronavirüse yakalanan Kevin Durant için atılan tweette "Hoş geldin Kevin Durant." ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Durant'in yaşı ve oynadığı pozisyon belirtildi.
Afyon Belediyespor'un 1 Nisan şakası olarak yaptığı bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
- 01.04.2020
- Güncelleme: 01.04.2020 14:15
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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