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01 Nisan 2020, Çarşamba
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1 Nisan transferi! ' Afyon Belediyespor'da'

1 Nisan transferi! 'Kevin Durant Afyon Belediyespor'da'

ING Basketbol Ligi ekibi 'dan flaş açıklama... İç Anadolu ekibi, yaptığı sosyal medya paylaşımında 'in starlarından 'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden , 'i kadrosuna kattığını açıkladı.


'de ile kontratı bulunan ancak sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen ve koronavirüse yakalanan Kevin Durant için atılan tweette "Hoş geldin Kevin Durant." ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Durant'in yaşı ve oynadığı pozisyon belirtildi.

Afyon Belediyespor'un 1 Nisan şakası olarak yaptığı bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

  1. 01.04.2020
  2. Güncelleme: 01.04.2020 14:15
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