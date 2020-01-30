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30 Ocak 2020, Perşembe
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Dualarımız sizinle

Dualarımız sizinle

’de ’ın oynadığı Cleveland, Pelicans maçında saha kenarındaki panolarda ‘ dualarımız sizinle’ ve potalara ise ‘’ yazılarıyla acısına destek oldu.

'de Cleveland ile Pelicans maçında ve çevre şehirlerde de hissedilen için destek geldi. Salonda saha kenarındaki panolara 'Elazığ dualarımız sizinle!' ve potalara '' yazıları yazarak depremzedelerin acıları paylaşıldı. Cleveland'da forma giyen milli basketbolcumuz da bu konu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Maç boyu panolara 'Elazığ dualarımız sizinle' ve potalara 'Malatya' yazıp farkındalığımıza destek veren tüm organizasyonuna kalpten teşekkürlerimle. Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

  1. 30.1.2020
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