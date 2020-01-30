Dualarımız sizinle
NBA’de Cedi Osman’ın oynadığı Cleveland, Pelicans maçında saha kenarındaki panolarda ‘Elazığ dualarımız sizinle’ ve potalara ise ‘Malatya’ yazılarıyla deprem acısına destek oldu.
NBA'de Cleveland ile Pelicans maçında Elazığ ve çevre şehirlerde de hissedilen deprem için destek geldi. Salonda saha kenarındaki panolara 'Elazığ dualarımız sizinle!' ve potalara 'Malatya' yazıları yazarak depremzedelerin acıları paylaşıldı. Cleveland'da forma giyen milli basketbolcumuz Cedi Osman da bu konu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Maç boyu panolara 'Elazığ dualarımız sizinle' ve potalara 'Malatya' yazıp farkındalığımıza destek veren tüm Cleveland Cavaliers organizasyonuna kalpten teşekkürlerimle. Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
- 30.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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