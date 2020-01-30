NBA'de Cleveland ile Pelicans maçında Elazığ ve çevre şehirlerde de hissedilen deprem için destek geldi. Salonda saha kenarındaki panolara 'Elazığ dualarımız sizinle!' ve potalara 'Malatya' yazıları yazarak depremzedelerin acıları paylaşıldı. Cleveland'da forma giyen milli basketbolcumuz Cedi Osman da bu konu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Maç boyu panolara 'Elazığ dualarımız sizinle' ve potalara 'Malatya' yazıp farkındalığımıza destek veren tüm Cleveland Cavaliers organizasyonuna kalpten teşekkürlerimle. Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.