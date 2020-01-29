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29 Ocak 2020, Çarşamba
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Cavaliers nihayet

Cavaliers nihayet

'lı Cavaliers, Pistons'u 115-100 yenerek 7 maç sonra kazandı.

'lı Cavaliers, Pistons'u 115-100 yenerek 7 maç sonra kazandı. Milli basketbolcu 7 sayı, 5 ribaunt ve 4 asistlik katkıda bulundu. Eric Gordon'un 50 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta ise Rockets, Jazz'ı 126- 117'yle geçti.
  1. 29.1.2020
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