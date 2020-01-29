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29 Ocak 2020, Çarşamba
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LeBron’dan ağlatan veda

LeBron’dan ağlatan veda

Kobe’den ‘abim’ diye söz eden LeBron: Mirasını sürdüreceğime söz veriyorum.

LA Lakers forması giyen LeBron James, helikopter kazasında hayatını kaybeden için duygusal bir mesaj paylaştı. Kobe'nin mirasını devam ettireceğini belirten James, "Defalarca bu satırları yazmayı denedim ama her seferinde ağlıyorum. Pazar sabahı seninle son kez konuştum. Seni çok seviyorum, abim. Hepimiz için çok şey ifade ediyorsun. Mirasını devam ettireceğime söz veriyorum. Lütfen beni cennetten izle ve güç ver" ifadelerini kullandı.
  1. 29.1.2020
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