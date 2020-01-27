Kobe Bryant'ın geçirdiği kazada sır perdesi aralandı! "Artık çok geçti..."
NBA efsanesi Kobe Bryant'ın helikopter kazası sonucunda ölümü bütün spor dünyasını üzdü. 41 yaşında hayata gözlerini yuman Kobe Bryant'ın kazası için uzmanların görüşü alındı ve şok eden bir detay ortaya çıktı.
Kobe Bryant kazasının sır perdesi aralandı. NBA efsanesinin helikopter kazası sonucunda hayatını kaybetmesinin ardından spor dünyası büyük bir yasa boğulurken uzmanların helikopter kazasıyla ilgili görüşleri alındı.
İşte Kobe Bryant'ın kızı Gianna ile birlikte hayatını kaybettiği kazayla ilgili bulguları, konuşmaları ve uçuş rakamlarını inceleyen birkaç uzmanın değerlendirmesi:
Helikopterin pilotu sis nedeniyle panik yaparak 2.000 feet'e yükseldi. Dağ seviyesinin üzerine çıktığı ve bir süre sonra tehlikenin geçtiğini düşünen pilot sisin altına inmek için 1.700 feet'e alçaldı. Fakat öyle bir sis varken hızını 198 km/s civarında tutarak büyük bir riske girdi. Bu hızdan dolayı, fark etmeden çok alçaktan uçan pilotun, sistemden 'yüksel' uyarısı geldiğinde reaksiyon göstermesi artık çok geçti...
- 28.01.2020
- Güncelleme: 28.01.2020 01:48
- Rıza Çalımbay: 1 Puan galibiyet kadar önemli
- Dallas Mavericks 24 numaralı formayı Kobe'nin anısına emekli etti
- Kobe Bryant kazasının sır perdesi aralandı! ''Artık çok geçti''
- Basketbolda Avrupa kupaları maçlarında Bryant ve Archibald için saygı duruşu yapılacak
- İlkay Gündoğan'dan Elazığ'a büyük destek!
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Kobe Bryant'ın geçirdiği kazada sır perdesi aralandı! "Artık çok geçti..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.