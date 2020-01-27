Kobe Bryant kazasının sır perdesi aralandı! ''Artık çok geçti'' - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
27 Ocak 2020, Pazartesi
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'ın geçirdiği kazada sır perdesi aralandı! "Artık çok geçti..."

Kobe Bryant'ın geçirdiği kazada sır perdesi aralandı! "Artık çok geçti..."

efsanesi 'ın helikopter kazası sonucunda ölümü bütün spor dünyasını üzdü. 41 yaşında hayata gözlerini yuman Kobe Bryant'ın kazası için uzmanların görüşü alındı ve şok eden bir detay ortaya çıktı.

kazasının sır perdesi aralandı. efsanesinin helikopter kazası sonucunda hayatını kaybetmesinin ardından spor dünyası büyük bir yasa boğulurken uzmanların helikopter kazasıyla ilgili görüşleri alındı.

İşte Kobe Bryant'ın kızı Gianna ile birlikte hayatını kaybettiği kazayla ilgili bulguları, konuşmaları ve uçuş rakamlarını inceleyen birkaç uzmanın değerlendirmesi:

Helikopterin pilotu sis nedeniyle panik yaparak 2.000 feet'e yükseldi. Dağ seviyesinin üzerine çıktığı ve bir süre sonra tehlikenin geçtiğini düşünen pilot sisin altına inmek için 1.700 feet'e alçaldı. Fakat öyle bir sis varken hızını 198 km/s civarında tutarak büyük bir riske girdi. Bu hızdan dolayı, fark etmeden çok alçaktan uçan pilotun, sistemden 'yüksel' uyarısı geldiğinde reaksiyon göstermesi artık çok geçti...

  1. 28.01.2020
  2. Güncelleme: 28.01.2020 01:48
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