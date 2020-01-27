Messi ve Ronaldo'dan Kobe Bryant için yürek burkan açıklama!
Dünya tarihin iyi futbolcuları arasında gösterilen Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, NBA tarihinin en önemli isimleri arasında yer alan ve helikopter kazası ile yaşamını yitiren Kobe Bryant için taziye mesajı yayınladı. Öte yandan tarihin en önemli basketbolcuları arasında yer alan bir diğer isim olan Michael Jordan da, "O benim küçük kardeşim gibiydi." notunu düştü...
NBA tarihin en önemli isimleri arasında yer alan Amerikalı basketbolcu Kobe Bryant, 41 yaşında geçirdiği helikopter kazasıyla hayata gözlerini yumdu.
Kobe'nin vefatının ardından dünyaca ünlü sporcular taziye mesajlarını iletirken, futbolun süperstarları Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, Kobe'yi unutmayanlar arasında yer aldı.
Messi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Söyleyecek bir şey yok. Kobe'nin ailesini ve arkadaşlarını seviyorum. onunla tanışmak ve güzel anılarla güzel anıları paylaşmak zevkti." dedi.
Ronaldo ise, açıklamasında, "Kobe ve kızı Gianna'nın yürek parçalıyıcı ölüm haberini almak üzücü. Kobe, pek çok kişi için gerçek bir efsane ve ilham kaynağıydı. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Huzur içinde uyu efsane." açıklamasını yaptı.
"O BENİM KARDEŞİM GİBİYDİ"
Kobe Bryant'ın yakın arkadaşı olduğunu bilinen bir diğer efsane basketbolcu Michael Jordan da, 41 yaşındaki basketbolcunun vefatının ardından, "Kelimeler, yaşadığım acıyı anlatmak için yetersiz. Kobe, benim küçük kardeşim gibiydi. O, bu oyunun gördüğü en büyük savaşçılardan biriydi." dedi.
FALCAO: İNANAMIYORUM!
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao da Kobe'yi unutmayanlar arasında yer aldı. Sarı kırmızılı golcü, Amerikalı efsane ilgili yaptığı açıklamada, "İnanamıyorum. Eşine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Bu talihsiz kazada hayatını kaybeden herkes için dua ediyorum." dedi.
- 27.01.2020
- Güncelleme: 27.01.2020 10:26
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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