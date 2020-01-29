Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers'tan Elazığ ve Malatya'daki deprem mağdurlarına destek! - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
29 Ocak 2020, Çarşamba
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maçında ve 'ya destek! İşte 'ın paylaştığı o görüntü

NBA maçında Elazığ ve Malatya'ya destek! İşte Cedi Osman'ın paylaştığı o görüntü

'de oynanan Cleveland Cavaliers-New maçında, 'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremle ilgili salondaki reklam panolarında "Dualarımız sizinle" mesajları paylaşıldı. Ev sahibi takımda forma giyen milli basketbolcu da bu hareket nedeniyle takımına teşekkür etti.

Basketbolun en prestijli ligi olan 'de oynanan Cleveland Cavaliers-New maçında, 'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremle ilgili "Dualarımız sizinle" mesajı yayınlandı.

Ev sahibi takımda forma giyen milli basketbolcu 'ın hesabından paylaştığı görüntüde, maçın oynandığı Quicken Loans Arena'nın elektronik reklam panolarında "Dualarımız sizinle Elazığ" ve pota arkasında "" yazıldığı görüldü.

Cedi Osman da takımının yaptığı bu jesti, "Cavaliers'a, Elazığ'daki depremden etkilenenlere birlik ve desteğini gösterdiği için teşekkür ediyorum. Bu ailenin bir parçası olduğum için gururluyum" diyerek Twitter hesabından paylaştı.

KAMPANYA BAŞLATMIŞTI

Bilindiği gibi yıldız sporcu, sosyal medya hesabından maçı öncesinde yaptığı paylaşım ile Elazığ'daki mağdurlarına destek kampanyası başlatmış ve bu hareket spor camiasından büyük destek görmüştü.

  1. 29.01.2020
  2. Güncelleme: 29.01.2020 09:10
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