Cedi Osman resmen açıkladı! Elazığ için toplanan para...

NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Elazığ'da yaşanılan deprem sonrasında, depremzedelerin yaralarını sarabilmesi için yardım kampanyası başlatmıştı. Milli gururumuz, Cleveland Cavaliers - Chicago mücadelesinde atılan her 3 sayı için 100 dolar bağışta bulunacağını açıklamıştı.

Cedi, daha sonra bu rakamı 200 dolara yükseltirken, ülkemizde bir çok ünlü ismin kampanyaya katılması sonrasında 385 bin TL toplandığı duyuruldu.

Cedi, maç sonrasında yaptığı açıklamada, "Maçta toplam 25 üçlük oldu. Ben ve Larry Nance Jr toplamda 10 bin dolar bağışlıyoruz. Arda Turan, Nuri Şahin, Yusuf Yazıcı ve Işıl Alben'den toplam 10 bin dolar. Nevzat Aydın 250 bin TL, Adana Basketbol Kulübü 2 bin 500 $ katkı yaptı. Toplam 385 bin TL birikti." dedi.

"O İNSANLARA YARDIM ETMEM GEREKTİĞİNİ HİSSETTİM"

Öte yandan yıldız basketbolcu, FOX Sports Cleveland'a konu ile ilgili yaptığı konuşmada "O insanlara yardım etmem gerektiğini hissettim." derken, "Benim anavatanım değil ancak bildiğiniz gibi Türkiye farklı. Orada o insanlarla beraber olmayı dilerdim ancak şartları biliyorsunuz. Bir şeyler yapmam gerektiğini, o insanlara yardım etmem gerektiğini hissettim. Türk Milli Takımı için oynuyorum, orada yaşıyorum." diyen Cedi şöyle devam etti: "Yaptığım bağışlara yardımcı olan Larry'ye (Nance Jr) teşekkür ediyorum. Umarım bu orada korkunç bir şekilde evini kaybeden insanlara biraz olsun yardımcı olur, yüzleri güldürür. Bu para onlara yardımcı olacak." dedi.