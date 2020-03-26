Cedi Osman'dan "evde kal" çağrısına uyan 5 kişiye imzalı milli forma - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
26 Mart 2020, Perşembe
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'dan "evde kal" çağrısına uyan 5 kişiye imzalı milli forma

Cedi Osman'dan "evde kal" çağrısına uyan 5 kişiye imzalı milli forma

(Amerikan ) ekiplerinden 'ta forma giyen , corona virüsüyle mücadele tedbirleri kapsamında başlatılan "Evde kal" çağrısına destek verdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından sosyal medyadaki dayanışmaya davet edilen yıldız oyuncu, Bakan Çavuşoğlu'na Twitter'dan yanıt verip, "'ım çok teşekkür ederim. Bu twitin altında #EvdeKal etiketiyle benim gibi evden fotoğrafını paylaşan ilk 5 kişiye imzalı formamdan hediye edeceğim." ifadelerini kullandı.

formasıyla ülkemizi 'da başarıyla temsil eden milli basketbolcu , corona virüsüne karşı başlatılan "Evde kal" çağrısına destek verdi.

Yıldız oyuncu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kendisini sosyal medya üzerinden yürütülen dayanışmaya davet eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yanıt vererek, "'ım çok teşekkür ederim. Bu twitin altında #EvdeKal etiketiyle benim gibi evden fotoğrafını paylaşan ilk 5 kişiye imzalı formamdan hediye edeceğim." ifadelerini kullandı.

Cedi, "Şimdi sıra sizde." diyerek basketbolcular , , Furkan Korkmaz, ve Birkan Batuk'u da kampanyaya katılmaya davet etti.

  1. 26.03.2020
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