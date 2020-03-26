Cedi Osman'dan "evde kal" çağrısına uyan 5 kişiye imzalı milli forma
NBA (Amerikan Basketbol Ligi) ekiplerinden Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi Osman, corona virüsüyle mücadele tedbirleri kapsamında başlatılan "Evde kal" çağrısına destek verdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından sosyal medyadaki dayanışmaya davet edilen yıldız oyuncu, Bakan Çavuşoğlu'na Twitter'dan yanıt verip, "Sayın Bakan'ım çok teşekkür ederim. Bu twitin altında #EvdeKal etiketiyle benim gibi evden fotoğrafını paylaşan ilk 5 kişiye imzalı milli takım formamdan hediye edeceğim." ifadelerini kullandı.
Cleveland Cavaliers formasıyla ülkemizi NBA'da başarıyla temsil eden milli basketbolcu Cedi Osman, corona virüsüne karşı başlatılan "Evde kal" çağrısına destek verdi.
Yıldız oyuncu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kendisini sosyal medya üzerinden yürütülen dayanışmaya davet eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yanıt vererek, "Sayın Bakan'ım çok teşekkür ederim. Bu twitin altında #EvdeKal etiketiyle benim gibi evden fotoğrafını paylaşan ilk 5 kişiye imzalı milli takım formamdan hediye edeceğim." ifadelerini kullandı.
Cedi, "Şimdi sıra sizde." diyerek basketbolcular Semih Erden, Kenan Sipahi, Furkan Korkmaz, Doğuş Balbay ve Birkan Batuk'u da kampanyaya katılmaya davet etti.
- 26.03.2020
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Cedi Osman'dan "evde kal" çağrısına uyan 5 kişiye imzalı milli forma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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