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06 Mart 2020, Cuma
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Kazanma vakti

Kazanma vakti

Euroleague’de sezonu lider bitirmek isteyen A. Efes, ’u ağırlıyor. Play-off’a mutlaka katılmayı hedefleyen F.Bahçe ise ’de zorlu virajda...

Euroleague'de bitime 7 maç kala heyecan doruğa ulaştı. Geçen sezon finalde kupayı kaçıran ve bu sezon da yoluna emin adımlarla ilerleyen zirveyi bırakmak istemiyor. Lacivert-beyazlılar, Sinan Erdem'de 20.30'da Yunan ekibi 'u konuk ediyor. Başantrenör , "Uzun bir aradan sonra yeniden seyircimizle buluşuyoruz ve onların vereceği motivasyonla enerjimizi en üst seviyede kullanıp kazanmalıyız" dedi.

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Avrupa'da bu sezon çok fazla maç kaybeden , zorlu deplasmanında galibiyeti kovalayacak. 13 galibiyet, 14 yenilgiyle 7. basamakta bulunan sarı-lacivertliler, rakibini ikinci kez yenerek play-off hattında kalmak istiyor. Khimki, maçı 14 farkla kazanırsa ikili averajda Fenerbahçe'nin üstüne geçecek. Zorlu maç 'daki Mytishchi Arena'da saat 20.00'de başlayacak. Sarı Kanarya 537. maçına çıkacak. Avrupa'da yaptığı 536 karşılaşmada 308 galibiyet elde etti, 228 yenilgi yaşadı

  1. 6.3.2020
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