Pınar Karşıyaka avantajlı döndü
Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında konuk olduğu Ukrayna temsilcisi Kiev Basket’i 89-71 yendi.
Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında konuk olduğu Ukrayna temsilcisi Kiev Basket'i 89-71 yendi. Rövanş 11 Mart'ta İzmir'de oynanacak. Çeyrek finali geçecek ekip, Medi Bayreuth-Cluj Napoca eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.
- 5.3.2020
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