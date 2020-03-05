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05 Mart 2020, Perşembe
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avantajlı döndü

Pınar Karşıyaka avantajlı döndü

, FIBA ilk maçında konuk olduğu temsilcisi ’i 89-71 yendi.

, FIBA ilk maçında konuk olduğu temsilcisi 'i 89-71 yendi. Rövanş 11 Mart'ta 'de oynanacak. Çeyrek finali geçecek ekip, Medi Bayreuth-Cluj Napoca eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.
  1. 5.3.2020
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