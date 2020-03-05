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05 Mart 2020, Perşembe
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İzmit ve yarı finale çıktı

İzmit ve Beşiktaş yarı finale çıktı

Kadınlar ’nda yarı final eşmeşmeleri belli oldu. ’ı 81-66 yenen ile Ormanspor’u 74-68 mağlup eden yarı finale yükseldi.

Kadınlar 'nda yarı final eşmeşmeleri belli oldu. 'ı 81-66 yenen ile Ormanspor'u 74-68 mağlup eden yarı finale yükseldi. İki ekip yarı finalde eşleşti. Önceki gün de ile eşleşmişti.
  1. 5.3.2020
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