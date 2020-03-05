İzmit ve Beşiktaş yarı finale çıktı
Kadınlar Kadınlar Türkiye Kupası’nda yarı final eşmeşmeleri belli oldu. Galatasaray’ı 81-66 yenen İzmit Belediyespor ile Ormanspor’u 74-68 mağlup eden Beşiktaş yarı finale yükseldi.
Kadınlar Kadınlar Türkiye Kupası'nda yarı final eşmeşmeleri belli oldu. Galatasaray'ı 81-66 yenen İzmit Belediyespor ile Ormanspor'u 74-68 mağlup eden Beşiktaş yarı finale yükseldi. İki ekip yarı finalde eşleşti. Önceki gün de Fenerbahçe ile Çankaya Üniversitesi eşleşmişti.
- 5.3.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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