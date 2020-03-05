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05 Mart 2020, Perşembe
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Türk derbisi Telekom’un

Türk derbisi Telekom’un

son 16 turunda iki Türk takımı karşı karşıya geldi. , sahasında konuk ettiği ’yı 89-78 mağlup ederek yolunda büyük avantaj yakaladı.

son 16 turunda iki Türk takımı karşı karşıya geldi. , sahasında konuk ettiği 'yı 89-78 mağlup ederek yolunda büyük avantaj yakaladı. İki takım arasındaki ikinci maç 11 Mart'ta 'da oynanacak. Telekom kazanırsa çeyrek finale çıkacak. Beşiktaş kazanırsa üçüncü maç 17 Mart'ta yapılacak.
  1. 5.3.2020
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