Türk derbisi Telekom’un
Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda iki Türk takımı karşı karşıya geldi. Türk Telekom, sahasında konuk ettiği Beşiktaş Sompo Sigorta’yı 89-78 mağlup ederek çeyrek final yolunda büyük avantaj yakaladı.
Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda iki Türk takımı karşı karşıya geldi. Türk Telekom, sahasında konuk ettiği Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 89-78 mağlup ederek çeyrek final yolunda büyük avantaj yakaladı. İki takım arasındaki ikinci maç 11 Mart'ta İstanbul'da oynanacak. Telekom kazanırsa çeyrek finale çıkacak. Beşiktaş kazanırsa üçüncü maç 17 Mart'ta yapılacak.
- 5.3.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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